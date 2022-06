Legenda Slovana Bratislava sa vracia do klubu: Je to pre mňa veľká výzva!

Realizačný tím hokejistov HC Slovan Bratislava rozšíril Richard Kapuš (49), ktorý bude pôsobiť ako jeden z asistentov hlavného trénera Jána Pardavého. Úradujúci slovenský majster o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Kapuš bude v pozícii asistenta Pardavého spoločne s Andrejom Podkonickým, ktorý v sezóne 2021/2022 doviedol Slovan k extraligovému titulu. V predchádzajúcich sezónach trénersky pôsobil pri mládežníckych tímoch Slovana, v ročníku 2021/2022 bol asistent Rudolfa Jendeka v tíme Modré krídla Slovan, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži.

"Môj život je v podstate 45 rokov spojený so Slovanom. Po úspešných rokoch v mládeži sa presúvam k mužom. Je to pre mňa veľká česť a zároveň výzva. Ďakujem pánovi Hrubému (majiteľovi klubu, pozn.red.) za prejavenú dôveru a urobím všetko pre to, aby som sa za dôveru odvďačil dobrou a odbornou prácou," poznamenal Kapuš.