Veľký problém pre Paríž Saint-Germain: Hviezda klubu zvažuje svoj odchod!

Svoju budúcnosť v parížskom drese zvažuje Neymar (30), ktorý v hlavnom meste Francúzska strávil posledných päť rokov a do klubu prišiel za rekordných 230 miliónov eur. Brazílčan za tím z Parku princov nastúpil celkovo na 144 zápasov, v ktorých nastrieľal 100 gólov.

Podľa francúzskeho spravodajského portálu RMC Sport Neymar vážne uvažuje o odchode, pretože sa v klube necíti byť milovaný. Stalo sa tak po tom, čo prezident klubu Nasser Al Khelaifi kritizoval hráčove výkony v minulej sezóne a zároveň odmietol jasne povedať, či Neymar bude v klube pôsobiť aj na začiatku novej sezóny.

Pre denník Le Parisien prostredníctvom RMC Sport povedal:

"Možný odchod Neymara v lete? Môžem vám povedať, že od všetkých hráčov očakávame oveľa viac, ako v minulej sezóne. Oveľa viac!"

Al Khelaifi zároveň dodal: "Všetci musia byť stopercentní. Je zrejmé, že sme neboli dosť dobrí na to, aby sme sa dostali ďaleko. Pre budúcu sezónu je cieľ jasný: pracovať každý deň na 200 %. Odovzdať všetko pre tento dres, dať svoje maximum a uvidíme výsledok."

Predpokladá sa, že Neymar sa cítil byť terčom prezidentových komentárov, a to ho posúva bližšie k odchodovým dverám. Máloktorý klub vo svetovom futbale by si však mohol dovoliť ponúknuť Neymarovi miesto vzhľadom na jeho obrovský plat a potenciálne obrovskú prestupovú sumu.

Podľa AS bol Neymar ponúknutý talianskemu gigantovi Juventusu. Predpokladá sa však, že Juventus si nemôže dovoliť jeho plat.

O Neymara sa údajne uchádzajú aj ďalšie kluby ako Chelsea, Barcelona, Real Madrid a Newcastle, ale všetky odrádza cena. Zdá sa, že ak chce Neymar odísť z Paríža, musí najprv znížiť svoje platové požiadavky.

PSG president Nasser Al Khelaifi: "Neymar part of the new project or not? We can't speak about this in public as some players will arrive, some players will leave the club. These are private negotiations", tells @marca. ⚠️🇧🇷 #PSG pic.twitter.com/NPrN4L0aN0