Pri víne rieši svoju trénerskú budúcnosť: Hašek čaká na telefonát od Kováčika

Aj trpezlivosť má svoje hranice. Bývalý československý reprezentant Ivan Hašek (58) patril po odvolaní Štefana Tarkoviča (49) k najhorúcejším kandidátom na post trénera slovenskej reprezentácie.

Ako však prezradil, okrem úvodného „oťukávania“ zo strany SFZ zatiaľ k nijakým rokovaniam neprišlo. Navyše už vie, že do hry vstúpil aj ďalší adept, a tak sa pomaly zmieruje s tým, že jeho príchod na slovenskú lavičku už nie je taký horúci.

Bývalý výborný futbalista a v súčasnosti tréner pôsobil posledné desaťročie v rôznych exotických krajinách. Naposledy sa mu prednedávnom skončila zmluva s reprezentáciou Libanonu, a tak je momentálne bez angažmánu. Futbalovo však nezaháľa a vo voľnom čase hraje exhibičné zápasy za Sigi team, mužstvo, ktoré zostavuje z bývalých futbalistov jeho spoluhráč zo Sparty Praha Horst Siegl.

Cez víkend bývalé futbalové hviezdy zavítali do Veľkých Bílovíc na Morave, kde si to rozdali s miestnymi futbalistami, ktorí ich, ako to už býva v týchto končinách zvykom, pohostili dobrým jedlom a najmä vínom. Po zápase Hašek, ktorý v ten deň oslavoval meniny, pre Nový Čas priznal, že vedenie Slovenského futbalového zväzu ho zatiaľ kontaktovalo iba raz, keď sa ho po odvolaní Štefana Tarkoviča opýtalo, či je voľný.

Odvtedy je vraj okolo neho ticho. „Skutočne som doteraz s nikým nehovoril a nerokoval.. Viem, že najbližšie zápasy odohrá reprezentácia až v septembri, teda je ešte dosť času, ale viem aj to, že do hry vstúpil aj ďalší tréner. (Talian Francesco Calzona - pozn. red.). Samozrejme, že sa už obzerám aj po niečom inom. Môžem pokračovať v Libanone, ale priznávam, že sa už chcem vrátiť do Európy. Je mi ľúto, že vám nemôžem povedať viac, ale taká je realita,“ dodal Hašek.