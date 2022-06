Peter Zánický tlmí nadšenie pred cyklistickým sviatkom Tour de France: Sagan bude v druhom slede favoritov!

Fantastický comeback po treťom covide! Peter Sagan (32) získal v nedeľu svoj ôsmy titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike. Na 197 kilometrov dlhej trati v okolí českého mesta Mladá Vožice nemal jazdec tímu TotalEnergies spomedzi krajanov konkurenciu. Podľa slov jedného z prvých Tourminátorových trénerov Petra Zánického (49)

Zánický využil príležitosť domáceho česko-slovenského šampionátu, keď si so Saganom vybehol zatrénovať. „Pred samotnými majstrovstvami sme s Peťom absolvovali spoločný tréning v sedle. Už vtedy som videl, že jeho fazóna je fajn. Slovo covid som z jeho úst vypadnúť nepočul, pýtať som sa musel na to ja. V kútiku som niekde Petra sledoval, či náhodou tretia korona na ňom nenechala stopu, ale bolo vidieť, že sa cítil v pohode. Skvelým taktickým bojom potom v nedeľu roztrhal pelotón,“ povedal Zánický pre Nový Čas s tým, že hneď po šampionáte sa trojnásobný majster sveta presunul s celým tímom do Francúzska, kde musel absolvovať testy na covid.

V pondelok potom následne odletel do Dánska, kde bude tento rok Tour de France štartovať. „Ak sa na to pozriem z pohľadu trénera, tak nadšenie budem musieť tlmiť. Podľa mňa Peter nebude na Tour ani najlepším šprintérom, ani najlepším klasikárom. Skôr bude patriť do druhého sledu favoritov. V jeho prospech však hrajú bohaté skúsenosti,“ dodal Zánický a jedným dychom pokračoval.

„Sám Peťo mi často prízvukoval, že kľúčový bude prvý týždeň, keď sa ukáže, či má vôbec zmysel bojovať o zelený dres, alebo či sa bude skôr vo zvyšku pretekov zameriavať na nejaký etapový úspech. Ako najhorúcejšieho víťaza bodovačky vidím skôr van Aerta, Matthewsa alebo Kristoffa či Démareho,“ uzavrel Zánický.