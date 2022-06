Brankárka bronzových hokejbalistiek verila v medailu: Pomohol originálny talizman?

Hokejbalistky Slovenska včera bojovali na svetovom šampionáte v kanadskom Montreale o bronzovú medailu. Ich súperkami bol výber USA, ktorý naše reprezentantky zdolali 2:0.

Naša gólmanka Andrea Pastorková Rišová (42) išla do bojov o cenný kov s nalakovanými nechtami, kde mala vyobrazené svoje číslo 36, ktoré nosí na drese. Verila, že jej to prinesie šťastie a so spoluhráčkami sa bude tešiť z úspechu.

Slovenky po nedeľňajšej tesnej semifinálovej prehre s Kanadou 2:3 nastúpili do súboja o tretie miesto na majstrovstvách sveta s cieľom získať aspoň bronzovú medailu. Američanky už v základnej skupine zdolali 4:3 po samostatných nájazdoch, takže si na súperky verili aj v tomto stretnutí.

Vo výprave nášho výberu nechýba ani naša najskúsenejšia i najstaršia hráčka na turnaji Andrea Pastorková Rišová. Tá si počas šampionátu pre šťastie nalakovala nechty do slovenských farieb.

„Ešte som si dala namaľovať aj číslo svojho dresu 36. Verím, že mi to prinesie šťastie a v súboji o bronz zdoláme USA,“ povedala pre Nový Čas Pastorková Rišová.