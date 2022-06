Hokejisti Colorada oslavujú Stanley Cup: Prsteň pre víťaza dostane aj Slovák!

Je dobojované! Novým kráľom najlepšej ligy sveta NHL je tím Colorado Avalanche. Lavíny v šiestom finálovom súboji premenili druhý majstrovský mečbal, keď zdolali dvojnásobného obhajcu v rade Tampu Bay na ich ľade 2:1.

Celkovo dominovali v sérii 4:2 a po dlhých 21 rokoch získali tretíkrát Stanleyho pohár v klubovej histórii. Z úspechu sa teší aj bývalý reprezentačný útočník a už šesť rokov aj skaut Colorada Miroslav Zálešák (42). Ako člen klubu tiež dostane na pamiatku víťazný prsteň!

Zálešák si prvé dva finálové zápasy na ľade Colorada v Pepsi aréne pozrel naživo a včera ráno už oslavoval zisk Stanleyho pohára doma v Skalici so svojou rodinou.

„Je to skvelý pocit, teším sa s celou organizáciou Colorada zo zisku pohára po dlhých 21 rokoch. Mužstvo bolo od štartu ročníka nastavené tak, že cieľom bude zisk Stanley Cupu, čo sa podarilo a je to naozaj paráda."

"Celé mesto bude niekoľko dní na nohách a víťazná jazda v uliciach Denveru bude určite fenomenálna,“ povedal na úvod pre Nový Čas Zálešák.

Šampanské i cigara

Bývalý reprezentačný útočník a slovenský šampión z roku 2011 s Košicami zložil poklonu aj Tampe Bay s obrancom Erikom Černákom.

„Vo finále sa zaslúžene stretli dva top kluby v tomto ročníku. Vedeli sme, že proti Tampe to bude náročné, dvakrát vyhrali titul po sebe a majú vo svojom kádri veľké osobnosti."

"Hrali dobre, ale náš tím predviedol počas celého play-off výborné výkony, išli sme si za svojím cieľom a zvládli sme to,“ reagoval Zálešák, ktorý si otvoril šampanské a zapálil aj víťaznú cigaru.

Pohár mať nebude

Na otázku, či aj on ako skaut Colorada bude mať možnosť doniesť Stanleyho pohár na Slovensko, odvetil:

„To nie, ale majstrovský prsteň dostanem. To dostávajú všetci členovia organizácie,“ dodal Miro, ktorý sa na majstrovské oslavy do Denveru koncom týždňa nechystá, pretože cestuje do Montrealu, kde sa budúci týždeň koná draft NHL.

Černák si musí počkať

Obranca Tampy Erik Černák (25) sa po Mariánovi Hossovi (43) mohol stať iba druhým slovenským hráčom, ktorý by získal vo svojej kariére tretí Stanleyho pohár.

„Erikovi som tretí pohár želal,“ povedal pre Nový Čas Hossa. Černák si tak musí na ďalší triumf v NHL počkať, na svojom konte má rovnako ako Tomáš Kopecký dva triumfy v profilige.

Finále NHL

Tampa Bay – Colorado 1:2

Tretiny: 1:0, 0:2, 0:0. Góly: 4. Stamkos - 22. MacKinnon, 33. Lehkonen.

Konečný stav série: 2:4