Zničili Stanley Cup! Čakali naň 21 rokov, poškodili ho za pár minút!

Osudná chvíľa nastala, keď sa celý tím zhromaždil na skupinovú fotografiu. Natešený Nicolas Aube-Kubel prichádzal s trofejou v ruke pred svojich spoluhráčov, no v návale emócii svoj príchod veľmi nespomalil a pohár mu spadol na ľad, čím sa výrazne preliačil jeho podstavec.

"Nemajú ho ani päť minút a už je na dne priehlbina. Čoskoro sa s nimi budeme musieť porozprávať a začať proces opravy. Dúfajme, že to je jediné poškodenie trofeje," komentoval s úsmevom správca Stanleyho pohára Phil Pritchard.

V roku 2008 sa podobný kúsok podaril hokejistom Detroitu, ktorým trofej spadla zo stola v krčme. Minulý rok sa Stanley Cup podarilo poškodiť aj hokejistom Tampy Bay počas osláv na lodi. Správca pohára však priznal, že tento rok sa jedná o rekordne krátky čas: "Je to prvýkrát, čo bol zničený priamo na ľade."

