Šéf cyklistického zväzu Privara: Peter Sagan splnil, čo mal

Šéfa cyklistického zväzu Petra Privaru ôsmy titul Sagana neprekvapil.

Veril mu a Tourminátor ho nesklamal. „Na ťažkom okruhu v samotnom závere pretekov si to rozdávali Česi medzi sebou. Možno niektorí fanúšikovia čakali, že sa stane Peter celkovým víťazom, ale získal ôsme zlato, splnil, čo mal. Dôležité je, že preteky dokončil, pričom to bol on, ktorý rozbil pelotón, aktívne jazdil na špici,“ zhodnotil pre Nový Čas Privara výkon trojnásobného majstra sveta.

Peťovi síce dlhšie sekundoval jeho starší brat Juraj (33), ale ten sa napokon vo výsledkovej listine neobjavil. „U Juraja cítiť, že dlho nepretekal. Keď sa v druhej časti pretekov začalo ísť naplno, nebol na špici, napokon odstúpil. Zrejme nevidel dôvod, aby bojoval o piate či desiate miesto,“ pokračoval zväzový šéf a uzavrel: „Príjemne prekvapil Lukáš Kubiš. Dlho sa držal vo vedúcej skupine s Petrom Saganom, nestačil s ním až v poslednom stúpaní, došli mu sily. Výborne zajazdili aj ďalší mladíci - tretí v cieli Matúš Štoček a piaty Martin Svrček.“