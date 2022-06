Prestup Milana Škriniara sa skomplikoval: Inter rázne odmietol ponuku PSG

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar (27) by sa už v najbližšom čase mohol sťahovať z Interu Miláno do Paríža St. Germain. Francúzsky šampión prejavil o jeho služby eminentný záujem a zástupcovia oboch klubov pokračujú tento týždeň v rokovaniach o prestupovej čiastke.

Podľa pondelňajšej informácie na webe talianskeho denníka Gazzetta dello Sport odmietli zástupcovia Interu najnovšiu ponuku PSG vo výške 60 miliónov eur plus stredopoliara Juliana Draxlera.

Inter údajne chce za slovenského obrancu iba finančnú kompenzáciu, pretože potrebuje okresať náklady na platy hráčov v nasledujúcej sezóne o 10 až 15 percent a príchod ďalšieho za Škriniara by tento zámer skomplikoval.

Inter požaduje minimálne 70 miliónov eur. Podľa francúzskych zdrojov by rokovania mali teraz smerovať k sume 76 miliónov, z toho by 61 bol základ a ďalších 15 miliónov v bonusoch v priebehu dvoch sezón. Tri milióny by boli za titul v Ligue 1, dva za triumf v Lige majstrov a po päť za minimálne 25 odohratých duelov Škriniara spolu v domácej lige a Lige majstrov v každej z prvých dvoch sezón.

PSG v uplynulej sezóne získal majstrovský titul v Ligue 1, v Lige majstrov však skončil už v osemfinále po dvojzápase s neskorším víťazom Realom Madrid. Pre nesplnené ciele v klube skončil športový riaditeľ Leonardo. Jeho nástupcom sa stal Luis Campos a práve päťdesiatsedemročný portugalský skautingový špecialista má o príchod Škriniara údajne najväčší záujem.

Slovák pôsobí v Interi od roku 2017, zmluva mu končí budúce leto a teraz je tak pre milánsky klub ideálny čas získať za jeho prestup dostatočné odstupné. Záujem o neho majú okrem PSG údajne aj Chelsea Londýn a Tottenham, vylúčené však nie je ani predĺženie jeho súčasného kontraktu s Interom.