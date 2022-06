Tampa sa po víťaznom góle Colorada hnevala na rozhodcov, Maroon si vybil zlosť

Všetko ale mohlo byť inak. Práve po druhom, rozhodujúcom góle Colorada sa domáci hokejisti hnevali na rozhodcov. Predtým ako Fín Artturi Lehkonen skóroval prišiel zákrok obrancu Avalanche Josha Mansona na Pierre-Edouarda Bellemareho a podľa hráčov Tampy, mali rozhodcovia vylučovať.

Po góle sa strhla šarvátka na ľade, ktorú ale rozhodcovia rýchlo ukončili. Pat Maroon dal však svoj hnev jasne najavo, keď Mansonovi tvrdo sekol po hokejke.

Pat Maroon somehow got away with two-hand slashing Josh Manson, even broke his stick off of his shin. Wow. 😮 pic.twitter.com/RTz74hIxpG