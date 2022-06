Fantastický Slafkovský: Víťazstvo na Svetovom pohári v Tacene

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slafkovský zvíťazil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene v kategórii C1.

V nedeľnom finále predviedol líder svetového rebríčka čistú jazdu a pripísal si ôsmy triumf v kariére. Pre Slafkovského je to prvá výhra na podujatí SP od augusta 2019 a dobrá vzpruha pred júlovými MS v nemeckom Augsburgu.

V úplnom závere to vyzeralo, že 39-ročný Slovák o triumf príde, no domácemu Benjaminovi Savšekovi pripočítali rozhodcovia v cieli dodatočne dvojsekundový trest za dotyk na trinástej červenej bránke a odsunuli ho na tretie miesto (+0,56 s).

Druhú priečku obsadil ďalší Slovinec Luka Božič, ktorý urobil jednu chybu na "šestke" a stratil 17 stotín sekundy. Slafkovský si tak napravil chuť po tohtoročných nevýrazných výkonoch, keď mu nevyšli ME v Liptovskom Mikuláši a na predošlých dvoch podujatiach SP sa nepredstavil vo finále.

"Znamená to pre mňa veľa, dlho som nič nevyhral a v tejto sezóne to bolo prvé finále. Urobil som maximum a stačilo to na víťazstvo," uviedol Slafkovský tesne po pretekoch v televíznom rozhovore pre Medzinárodnú kanoistickú federáciu (ICF).

V celkovom hodnotení SP poskočil zo štrnásteho na piate miesto a v najlepšej desiatke doplnil krajanov Mateja Beňuša (4) a Marka Mirgorodského (7). Tomu sa darilo menej – aj on síce predviedol vo finále bezchybnú jazdu, no stratil až 2,62 sekundy a skončil na šiestom mieste.

Medzi najlepšie ženské kanoistky sa prebojovala zo Sloveniek len Emanuela Luknárová – úvodnú časť trate zvládla lepšie než strieborná Američanka Evy Leibfarthová, no trápila sa v strede kanála. Stratila rytmus, urobila mnoho drobných chýb a do protichodnej "trinástky" sa musela dlho vracať. Nakoniec stratila na víťaznú Mallory Franklinovú 21,17 sekundy a "chytila" šesť trestných sekúnd.

"Netušila som, čo sa deje, len som sa snažila ísť čisto. Boli miesta, ktoré ma potrápili, no zostala mi koncentrácia," uviedla Franklinová bezprostredne po pretekoch. Úradujúca majsterka Európy zaznamenala svoj ôsmy triumf v pretekoch SP a dostala sa na čelo celkového poradia. Pódium doplnila Nemka Elena Liliková.

Vodných slalomárov čakajú v júli majstrovstvá sveta v Augsburgu a sezónu Svetového pohára uzavrú na prelome augusta a septembra vo Francúzskom Pau (26.-28. augusta) a španielskom La Seu (2.-4. septembra).

"Je pravda, že záverečné preteky pred svetovým šampionátom vedia nabudiť, ale je to ešte ďaleko. V Augsburgu som dlho nebol, no naposledy som tam získal medailu. Musím si spomenúť, ako som to urobil," dodal Slafkovský pre webový portál canoe.sk.

SP vo vodnom slalome v Tacene

finále C1ž:

1. Mallory Franklinová (V.Brit.) 96,52 s (0), 2. Evy Leibfarthová (USA) +1,75 (0), 3. Elena Liliková (Nem.) +4,99 (0), 4. Viktorija Usová (Ukr.) +7,16 (0), 5. Klara Olazabalová (Šp.) +8,65 (0), 6. Kimberley Woodsová (V.Brit.) +8,67 (2), ..., 9. Emanuela LUKNÁROVÁ +21,17 (6), semifinále: 23. Soňa STANOVSKÁ +15,76 (6), 24. Simona GLEJTEKOVÁ (všetky SR) +15,94 (4)

celkové poradie (po 3 z 5 podujatí):

1. Franklinová 154 b., 2. Tereza Fišerová (ČR) 117, 3. Leibfarthová 115, 4. Martina Satková (CŘ) 107, 5. Elena Liliková (Nem.) 105, 6. Woodsová 101, ..., 17. Emanuela LUKNÁROVÁ 65, 37. Soňa STANOVSKÁ 23. 41. Simona GLEJTEKOVÁ 17, 55. Simona MACEKOVÁ (všetky SR) 2



finále C1m:

1. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 1:26,27 min. (2), 2. Luka Božič +0,17 s (2), 3. Benjamin Savšek (obaja Slovin.) +0,56, 4. Denis Gargaud Chanut (Fr.) +1,03 (0), 5. Sideris Tasiadis (Nem.) +1,93 (2), 6. Marko MIRGORODSKÝ +2,62 (0), ..., semifinále: 11. Matej BEŇUŠ (obaja SR) +4,60 (0)

celkové poradie SP (po 3 z 5 podujatí):

1. Božič, 2. Savšek (obaja Slovin.) obaja 147 b., 3. Nicolas Gestin (Fr.) 143, 4. Matej BEŇUŠ 114, 5. Alexander SLAFKOVSKÝ 112, ..., 7. Marko MIRGORODSKÝ (všetci SR) 101