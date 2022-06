Erik Černák o finále NHL: V každom striedaní obetujeme svoje telo!

Slovenský hokejista Erik Černák prispel spoľahlivým výkonom k víťazstvu Tampy Bay Lightning v piatom zápase finálovej série NHL na ľade Colorada Avalanche 3:2. Dvojnásobný obhajca Stanley Cupu sa tak udržal v hre o tretí triumf v Stanley Cupe za sebou, keď v sérii znížil na 2:3.

Dvadsaťpäťročný obranca odohral celý zápas s “ice-timom” 19:27 minúty po tom, ako nedohral štvrtý duel na domácom ľade. Černák doma utrpel nešpecifikované zranenie pri blokovaní strely. “Vedel som, že nastúpim, vôbec som neváhal. Je to finále a každý chce hrať. Nebolo to jednoduché, ale chalani mi na ľade pomohli. Zvládol som to a som šťastný,” povedal Černák v rozhovore pre Bally Sports Sun.

Slovenský obranca si nešťastne zrazil korčuľou puk do vlastnej bránky, ale inak podal bezchybný výkon. Lightning v zápase ani raz neprehrávali, výborne chytal Andrej Vasilevskij, presadil sa netradičný strelec Jan Rutta, vo finále prvýkrát skóroval aj Nikita Kučerov a o víťazstve rozhodol svojim 11. gólom v play off Ondřej Palát.

“Bol to skvelý zápas, každý tvrdo pracoval a nechal na ľade všetko. Sme veľmi radi, že sme vyhrali a vrátili sériu domov. Sme silný tím, nezložíme sa len tak. V podobných situáciách sme boli aj v minulých rokoch, vieme ako sa v takýchto momentoch správať a dnes sme to ukázali. Podali sme tímový výkon, každý hráč odovzdal maximum,” dodal Černák po svojom 72. zápase v play off v kariére. V nich má bilanciu 2+17 s priemerným časom na ľade 20 minút a 6 sekúnd.

Víťazný gól “bleskov”, už svoj 12. v kariére play off, strelil Palát. “‘Pally’ hrá skvele, je to náš kľúčový hráč. Je to bojovník, chodí do nebezpečných zón a dáva góly. Sme radi, že ho máme. Za stavu 2:2 sme nepanikárili. Vedeli sme, že sme morálne silní a vieme zvládať vypäté situácie. Čakali sme na dobrú šancu, tá prišla a potom sme to už zavreli,” dodal slovenský obranca.

Tampa v prvom kole vyradila Toronto Maple Leafs (4:3), potom si poradila s Floridou Panthers (4:0) a vo finále Východnej konferencie si zdolala v šiestich dueloch s New Yorkom Rangers. Černák priznal, že sily ubúdajú. “Každé play off je náročné, zvlášť keď prídete až do finále. Sme unavení, máme šrámy, pretože v každom striedaní obetujeme svoje telo, ale na to teraz nemyslíme. Každý bojuje naplno. Colorado to chcelo dnes ukončiť, ale hrali sme vynikajúco od začiatku do konca. Musíme tento výkon potvrdiť aj v ďalšom zápase,” uzavrel slovenský obranca. Šiesty zápas finále sa uskutoční v noci na pondelok na ľade Tampy.