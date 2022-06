Pánik skóroval v presilovej hre 13 sekúnd pred prvou sirénou a zvýšil na 2:0. Chicago vedie v sérii 3:1 na zápasy. Calderov pohár za triumf v druhej najprestížnejšej zámorskej súťaži môže získať už v nedeľu ráno, piate stretnutie sa hrá opäť v Springfielde o 1.05 SELČ.

Richard Panik (@Chicago_Wolves) nets one at the end of the first period to extend his goal streak to four games. pic.twitter.com/IGREOjCFcJ