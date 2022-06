Arsenal sa so City ústne dohodol na kúpe Jesusa: Aká suma poputuje do Manchestru?

Záujem o brazílskeho futbalistu zo strany Londýnčanov je dlhodobý. Jediným háčikom bol balík peňazí, ktorý zinkasuje Manchester City. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa oba kluby dohodli na sume 52 miliónov eur.

Arsenal and Manchester City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. Deal in place after new meeting - been told guaranteed fee is £45m. 🚨🇧🇷 #AFC



Arsenal are now working on personal terms with Gabriel’s camp - final step to get the deal completed very soon. pic.twitter.com/sNcy4TuTks