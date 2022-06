Slovan naďalej zbrojí: Kto bude brankárskou jednotkou?

Futbalový klub Slovan Bratislava dokázal skompletizovať prestup Juraja Kucku (36), následne prišiel do klubu perspektívny stopér Siemen Voet (22). Český iSport.cz prišiel s informáciou, že "belasí" majú na lane dvojicu brankárov.

O dva týždne vstúpi Slovan Bratislava predkôl európskych súťaží. Po príchode stredopoliara Juraja Kucku a stopéra Siemena Voeta by "belasí" chceli posilniť na brankárskom poste. Podľa iSport.cz má slovenský majster na lane viacero brankárov.

Okrem Františka Placha z poľských Gliwíc má bratislavský klub v hľadáčiku aj Matúša Macka z Olomouca a Václava Hladkého, ktorý patrí treťoligovému anglickému Ipswich Town.



Matúš Macík



Macík je slovenským fanúšikom známy najmä kvôli jeho pôsobeniu v drese Ružomberku, kde bol oporou. „Majú ho na zozname, športové oddelenie Macíka pozorne sleduje. Je veľmi reálne, že sa čoskoro začnú konkrétne rokovania,“ potvrdzuje zdroj iSport.cz.



Václav Hladký



Hladký má za sebou premiérovú sezónu v League One, v ktorej zvládol 12 zápasov, čo je o tretinu menej ako jeho konkurent Christian Walton. Prestup do Bratislavy by pre neho mal zmysel, najmä preto, že by to mal domov (do Brna) hodinu a pol cesty.

„Rieši trochu dilemu, rozhodnutie nebude ľahké, pretože obe možnosti sú zaujímavé. Kariérne a ekonomické,“ uviedol ďalší zdroj českého webu.