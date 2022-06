Navrátilová sa pustila do kauzy transrodových športovcov: Bola to taká zvrátená situácia...

Tenisová legenda Martina Navrátilová (65) vyčítala Medzinárodnému olympijskému výboru, že sa málo angažuje v začleňovaní transgenderových osôb do športu.

Podľa držiteľky 59 grandslamových titulov MOV prehodil zodpovednosť na športové federácie, ktoré často nemajú potrebné prostriedky na to, aby sa s touto problematikou popasovali. "Ako môžu jednotlivé federácie vo svojich krajinách stanovovať vlastné odlišné pravidlá? Musí vykonať výskum a zaviesť to do praxe. To stojí peniaze, prísť ako na to. To sa nedá," povedala Navrátilová denníku The Australian.

Nedeľné rozhodnutie Medzinárodnej plaveckej federácie, ktorá sa ako prvá rozhodla zaviesť samostatnú kategóriu pre transgenderových športovcov, známa priekopníčka za práva homosexuálov považuje za dobrý impulz. "Bola to taká zvrátená situácia... Vysporiadať sa s tým museli transgenderoví športovci," uviedla šesťdesiatpäťročná rodáčka z Československa, ktorá po emigrácii reprezentovala USA.

"Biológia znamená v športe ten najväčší rozdiel. FINA je prvá veľká organizácia, ktorá stavila všetko na férovosť a možno sa pokúsi zapojiť čo najviac ľudí. Ale férovosť má byť na prvom mieste," uviedla Navrátilová, ktorú počas kariéry viedla Renée Richardsová, ktorá zmenila mužské na ženské pohlavie.

FINA zapojila popredných vedcov do pracovnej skupiny, ktorá mala za úlohu zostaviť pravidlá pre účasť transgenderových osôb v elitných súťažiach. Aby mohli štartovať v ženskej kategórii, musia podstúpiť zmenu pohlavia do 12 rokov. Podľa niektorých kritických hlasov však stále chýba dostatok štúdií o vplyve zmeny pohlavia na fyzickú výkonnosť.

Navrátilová v minulosti štarty ľudí po zmene pohlavia v ženských súťažiach kritizovala. Pred tromi rokmi kvôli tomu prišla o post ambasádorky organizácie Athlete Ally, ktorá podporuje osoby LGBTQI+ v športe.