Milan Škriniar sa mal dohodnúť s PSG! Známa je výška jeho platu

Rodák zo Žiaru nad Hronom by mal podpísať zmluvu s Parížom Saint-Germain. Renomovaný novinár z Talianska Nicolo Schira zverejnil na Twitteri, že Škriniar sa s francúzskym klubom dohodol aj na osobných podmienkach kontraktu. Zmluvu by mal s PSG podpísať na päť rokov.

Milan #Skriniar is one step away to #PSG. Agreed personal terms for a 5-years contract with a salary of €7,5M/year + bonuses. #Paris have offered €60M to #Inter, which ask €70M to sell the player. #transfers https://t.co/OHtwbTCoW3