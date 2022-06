Z Ríma až do Banskej Bystrice: Kuzminová ukončila zaujímavú cestu

Presne mesiac pred štartom Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 dokončila trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová (37) virtuálnu cestu pochodne s Ohňom mieru z Ríma do dejiska podujatia Banskej Bystrice.

Rôznymi športovými aktivitami absolvovala počas piatich mesiacov celkom 727 kilometrov a motivovala slovenskú verejnosť k aktívnemu tráveniu voľného času. Na sociálnych sieťach aktivita oslovila vyše štvrť milióna fanúšikov.

Inšpiráciou projektu bolo putovanie pochodne, ktorú slávnostne zapálili 30. mája 2022 v Ríme a následne ju previezli do dejiska EOYF-u v Banskej Bystrici. „Na rozdiel od olympijských hier sa oheň EYOF-u zapaľuje v sídle Európskych olympijských výborov v metropole Talianska. Spoločne sme sa zhodli, že by sme tento dôležitý moment, bez ktorého sa žiadne hry nezaobídu, chceli spropagovať. Zároveň som však chcela zapojiť a motivovať ľudí k aktívnemu športovaniu, a tak sa začala „Cesta Nasti Kuzminovej na EYOF“.

Prostredníctvom rôznych športových aktivít som tak absolvovala 727 kilometrov, ten posledný práve 30 dní pred začiatkom festivalu na okruhu pod pamätníkom SNP. Bol pre mňa výnimočný. Zapojili sa doň nielen deti zo základných škôl, ale aj verejnosť, ktorú som oslovila. Pripojili sa aj náhodní ľudia z okolitých ihrísk. Ľudí táto myšlienka oslovila, dotkla sa ich, za čo som rada,“ opísala svoju cestu na piatkovom brífingu v Banskej Bystrici ambasádorka EYOF-u Anastasia Kuzminová.

Počas piatich mesiacov zaznamenávala Kuzminová svoje športové výkony prostredníctvom športovej aplikácie, do ktorej sa mohli zapojiť aj fanúšikovia a porovnať si tak svoje výsledky. Najväčší počet kilometrov zdolala olympijská víťazka v biatlone na bežkách v počte 319 km, ďalej nasledovala turistika 165 km a beh 126 km. „Podstatnú časť kilometrov sme zdolali s deťmi, manželom a štvornohým miláčikom. Niektorí ľudia z aplikácie zobrali svoju úlohu zodpovedne a predbehli ma ešte v prvom mesiaci. Dokázali zvládnuť virtuálnu cestu z Ríma do Banskej Bystrice oveľa skôr. Jeden fanúšik nasúťažil neuveriteľných 4038 kilometrov, čo je cez 800 kilometrov za mesiac.

Ja som si stanovila určitý plán a našla som hlavne motiváciu, pretože po skončení športovej kariéry už nemám veľa času na pohyb, prichádzajú aj iné povinnosti. Takže táto výzva ma donútila opäť k určitej športovej povinnosti, aby som dosiahla stanovený počet kilometrov,“ opísala svoju cestu Kuzminová, ktorá ďalších 46 km zvládla prechádzkami, 48 kilometrov prešla na bicykli a zvyšných 18 kilometrov si užila na lyžiach a snowboarde.

Európsky olympijský festival mládeže sa blíži a už o mesiac 24. júla 2022 otvorí svoje brány otváracím ceremoniálom v banskobystrickom parku pri Pamätníku SNP. „Som rada, že môžem byť ambasádorkou EYOFu a podporovať mládež. Vidím veľkú prácu ľudí za organizovaním tohto olympijského mládežníckeho festivalu, ale aj stúpajúci záujem verejnosti. Už sa to blíži. Na jednej strane mám pred štartom tohto významného podujatia trému, ale na druhej strane sa na to veľmi teším, pretože to bude obrovský športový sviatok, ktorý prinesie krásne zážitky, nielen športové, ale aj kultúrne. Verím, že sa vďaka novej športovej infraštruktúre a samotnému podujatiu zvýši záujem o šport na celom Slovensku a vychováme tak budúce olympijské nádeje,“ dodala Kuzminová.