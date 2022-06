Dúbravkovi pribudol kvalitný konkurent, Newcastle angažoval anglického reprezentanta

Slovenskému brankárovi Martinovi Dúbravkovi (33) pribudla v anglickom futbalovom klube Newcastle United vážna konkurencia.

"Straky" angažovali anglického reprezentanta Nicka Popea, za ktorého podľa agentúry AFP zaplatili FC Burnley 10 miliónov libier. S 30-ročným brankárom podpísali po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky kontrakt na štyri roky.

Pope odchytal za Burnley 141 ligových stretnutí, v predchádzajúcej sezóne si deväťkrát udržal čisté konto, no nezabránil zostupu do druhej najvyššej súťaže. "Teraz som tu a neviem sa dočkať. Trvalo niekoľko týždňov, kým sa prestup zrealizoval, ale potom to už išlo rýchlo," povedal Pope, ktorý sa o post jednotky pobije práve s Dúbravkom.

Tridsaťtriročný Slovák odchytal v predchádzajúcom ročníku Premier League 26 stretnutí a osemkrát si pripísal čisté konto. "Som nadšený, že sme do nášho kádra získali veľmi silnú konkurenciu na veľmi dôležitú pozíciu. Nick je vynikajúci brankár na klubovej i reprezentačnej úrovni. Toto leto sa oňho zaujímalo viacero klubov, takže ďakujem našim majiteľom a ďalším ľuďom v pozadí tohto prestupu za to, že sme ich predstihli," dodal tréner Eddie Howe.