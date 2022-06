Fantastický prestup slovenského futsalistu: Drahovský sa upísal päťnásobnému víťazovi LM

Slovenský futsalový reprezentant Tomáš Drahovský sa v rámci najvyššej španielskej súťaže sťahuje zo Santa Colomy do Interu Movistar.

Jeho nový tím je rekordný päťnásobný víťaz futsalovej Ligy majstrov, prestížnu súťaž vyhral v rokoch 2004, 2006, 2009, 2017 a 2018. Informáciu o prestupe priniesol web futsalslovakia.sk.

"Viem, že veľa ľudí na to čakalo a pýtalo sa, kam budú viesť moje kroky. Teraz to už môžem oficiálne povedať. Od novej sezóny budem súčasťou najlepšieho klubu na svete Interu Movistar. Niekedy by sa to zdalo ako sen a nereálne, ale ak si človek ide za svojím, dokáže všetko," napísal na sociálnej sieti sedemnásobný najlepší futsalista Slovenska.

Inter Movistar hráva svoje zápasy v Torrejón de Ardoz neďaleko Madridu. Získal 14 titulov majstra Španielska a s piatimi triumfami je najúspešnejším klubom v histórii UEFA Futsal Champions League.