Boateng orginálnym spôsobom predĺžil zmluvu s Herthou Berlín: Pre fanúšikov má špeciálne prekvapenie

Skúsený záložník nadviazal spoluprácu s tureckou spoločnosťou Hakiki. Jej obľúbený oranžový stánok sa nachádza aj v jednej z berlínskych mestských častí, kde spoluhráč Petra Pekaríka vyrastal.

Donáška kebabov za pomoci Boatenga by mala prebehnúť deň pred úvodným domácim zápasom Herthy v nadchádzajúcej bundesligovej sezóne proti Eintrachtu Frankfurt. Termín síce ešte presne určený nebol, no hrať sa bude 12., 13. alebo 14. septembra.

Here’s Kevin Prince Boateng serving up a kebab to announce his contract extension with Hertha Berlin 🥙🇩🇪



