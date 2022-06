Keď sa oslavy vymknú spod kontroly: Hviezda NBA vyvádzala v podguráženom stave

Basketbalisti Golden State Warriors pred pár dňami získali titul v najlepšej basketbalovej lige sveta NBA. Jedným z ťahúňov tímu bol Klay Thompson (32), ktorý si úspešný koniec náročnej sezóny užil až-až.

Thompsonova cesta k štvrtému titulu v kariéru bola veľmi tŕnistá. Po zranení, ktoré ho takmer poslalo do predčasného dôchodku sa dokázal vrátiť a zaradiť sa späť medzi elitných strelcov súťaže. Rozhodne teda mal čo oslavovať, no narozdiel od spoluhráčov, s príjmom alkoholických nápojov to mierne prehnal.

V dave medzi priaznivcami tímu zo San Francisca najskôr takmer stratil jeden zo svojich vzácnych víťazných prsteňov, na lodi prišiel o kapitánsku čiapku a zaklincoval to tvrdým vrazením do prechádzajúcej fanúšičky. Našťastie sa jej nič nestalo.