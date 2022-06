Prestup večného náhradníka v repre: Pich po príchode do Legie rozdával šišky

Foto

Mnohých zaskočil. Slovenský futbalista Róbert Pich (33) v pokročilom futbalovom veku pred pár dňami prekvapujúco prestúpil zo Slasku Vroclav do najslávnejšieho poľského klubu Legia Varšava. Hráčovým prianím je získať si v nastávajúcej sezóne dobrými výkonmi priazeň náročných fanúšikov, tak ako sa mu to podarilo pri uvítaní sa so zamestnancami klubu, ktorým podľa tunajších zvykov rozdával šišky.