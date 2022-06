Slovenský krídelník, podobne ako v druhom dueli, otvoril skóre v 15. minúte počas presilovej hry. Neskôr sa jeho zásah ukázal ako víťazný, keďže ruský brankár hosťujúcich Wolves Piotr Kočetkov si udržal čisté konto.

Boj o Calderov pohár pokračuje štvrtým duelom v noci na sobotu (1.05 SELČ) opäť na ľade Springfieldu.

Richard Panik scores on the power play to open the scoring in Game 3. #CHIvsSPR @FieldPassHockey pic.twitter.com/54f8cA3sCS