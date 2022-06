Oficiálne potvrdené: Reprezentant Juraj Kucka je hráčom belasých!

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka (35) bude pôsobiť v Slovane Bratislava. Oficiálne to potvrdil klub na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Slovenský reprezentant bude pôsobiť v Slovene Bratislava nasledujúce dva roky. Zmluvu podpísal priamo na tlačovej konferencii pred prítomnými novinármi.

V Slovane napokon ostal aj tréner Weiss, Kucka sa na trénera teší. "S trénerom Weissom mám dobrý vzťah, to on mi dal šancu v reprezentácii. Navzájom sa poznáme, je to profesionál. Ja vidím v tom len pozitíva, verím, že to bude úspešná sezóna," povedal slovenský reprezentant na tlačovej konferencii.

Kucka sa vracia na slovenské trávniky po dlhoročnom pôsobení v prestížnych tímoch akými sú Sparta Praha, AC Miláno či naposledy Watford. Medzitým pôsobil 35-ročný stredopoliar v Genoe, Trapzonspore a Parme.