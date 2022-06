Waleský futbalista Gareth Bale (32) sa podľa viacerých médií vráti na Britské ostrovy.

Bale mal na stole ponuku aj zo španielskeho Betisu, avšak tú odmietol. Novinári uvažujú aj o návrate do tímu Spurs. Ako uvádzajú viaceré zahraničné médiá, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa waleský reprezentant mal vrátiť do rodného Cardiffu.

Gareth Bale strávil posledných deväť rokov v Reale Madrid, s ktorým vyhral viacero trofejí, naposledy sa tešil z triumfu v Lige majstrov. V tíme španielskeho šampióna však končí a mal by sa presunúť do druhej najvyššej britskej súťaže.