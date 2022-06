Nathan to chce v Oktagone Adamovi vrátiť: Rasistické poznámky ho nenechali chladným

Výnimočný projekt Oktagonu, v ktorom sa predstavia účastníci šou Survivor v MMA zápase sa uskutoční na turnaji Oktagon 35 v Brne v septembri.

Na spomínanom turnaji sa postaví v titulovom zápase strednej váhy šampión Patrik Kincl proti Alexovi Lohorému.

"Bežní smrteľníci" Adam Raiter a Nathan Dzaba sa pripravujú na novú skúsenosť v najlepších gymoch v rámci Slovenska a Česka. Ich cestu do klietky si môžete vychutnať v druhej epizóde "Kdo Přežije" už teraz na Oktagon.tv a prvú môžete sledovať na youtube.

"Nathan a Adam šli do súboja. No vyostril to Adam rasistickou poznámkou," konštatoval Braňo zo šou Survivor, čím narážal na vetu od Adama, "boj o čokoládu s čokoládou," ktorú mal Adam povedať tesne pred súbojom s Nathanom na ostrove v Dominikánskej republike.

Nathan mal neskôr priznať, že mu to chce za tieto slová vrátiť. Adama pripravuje skúsený tréner Peter Petruška z Pepek Gymu. V rámci prípravy nechýba v role sparing-partnera ani Patrik Kincl.

"S Adamom sme na začiatku, stále je na to málo času. Už si to začína sadať, učíme sa od základov ako sa brániť, aj ako rozdať," konštatoval Kincl na konto Raitera. Nathan je bývalý športovec, ktorý sa dlhé roky venoval futbalu. Ako hráč sa dostal do druhej najvyššej českej súťaže, v ktorej obliekal dres Bohemians Praha. V rámci kariéry si zahral aj v prvej lige v exotickom Kamerune. "Nathan je veľmi silný, čo je jeho silná stránka. Slabou stránkou môže byť maximálne technika, keďže je v tom športe nový," prezradil Nathanov osobný tréner.

"Videl som prvý diel a mám pocit, že Adam sa len rozcvičuje. Ja naozaj trénujem, to čo robí on mi pripadalo málo. Adam pridaj, nech mám nejakého súpera," povedal Nathan, ktorý je rozhodne favoritom, keďže prakticky celý život sa venuje športu. Ako sa dokáže Adam popasovať s týmto zatiaľ výraznejším rozdielom sa dozviete v najnovších častiach "Kdo Přežije" na Oktagon.tv prípadne na youtube Oktagon MMA.