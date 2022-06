Slovenskí hokejbalisti sú na čele skupiny, ženy zdolali po dráme Američanky

Slovenskí hokejbalisti si na MS v Kanade pripísali druhý triumf. Obhajcovia titulu po víťazstve nad Britmi 6:1 zdolali aj Haiti po výsledku 7:1.

Darilo sa aj ženám, ktoré otočili nepriaznivý stav proti USA 0:2 a napokon dokázali triumfovať 4:3 po nájazdoch.

MS v Montreale

muži, A-skupina:

SLOVENSKO - Haiti 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Góly: 9. Simon, 19. Bobál (Horváth, Simon), 21. Fumač (Simon, Piják), 36. Teplický (M. Gajdoš), 39. Korbáš (Rampáček, Lukačovič), 43. Minárik (Rampáček, Salajka), 45. Oravec (M. Gajdoš, Teplický) - 40. Jean-Charles (Chery). Rozhodovali: Grewall (Kan.), Goddard (USA), vylúčení: 3:6, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0.

Slovensko: Buliš - Minárik, Salajka, M. Gajdoš, Bujdák, Vidlár, I. Gajdoš, Horváth, Lukáč - Rampáček, Korbáš, Lukačovič - Oravec, Piják, Fumač - Balga (od 23. minúty Teplický), Cíbik, Vozár - Bobál, Behúl, Simon.

Hlas po zápase:

Mojmír Hojer, tréner SR: "Som spokojný s výsledkom, ale bol by som rád, aby sme takýto zápas rozhodli skôr. Nepremenili sme veľa šancí. Bolo to lepšie ako v prvom zápase, ale stále hľadáme optimálne veci. Musíme si dať proti Talianom pozor na chyby, lebo je to súper, ktorý ich potrestá ľahšie ako Haiťania, či Briti."

Ďalší výsledok:

Česko - V. Británia 18:0



tabuľka:

1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 13:2 6

2. ČESKO 2 1 1 0 0 22:3 5

3. TALIANSKO 2 1 0 1 0 7:7 4

4. HAITI 2 0 0 0 2 4:11 0

5. V. BRITÁNIA 2 0 0 0 2 1:24 0



Ženy:

SLOVENSKO - USA 4:3 pp a sn (0:2, 3:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Dobošová (Nemčeková), 27. Klimantová (Šimnová, Čorňáková), 29. Nemčeková (Dobošová), rozh. nájazd Lopušanová - 9. Hughsonová (Levinová, Murphyová), 13. Fradeová (Levinová), 37. Kilroyová (Reddintonová). Rozhodovali: McLeanová (Kan.) a Synková (ČR), vylúčené: 4:0, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.

Slovensko: Dzurillová - Klimantová, Vršková, Nemčeková, Cagáňová, Martincová, Huňadyová, Čorňáková, Šulíková, Štrbáková, Randová, Dobošová, Hájniková, Záborská, Dzurinová, Šimnová, Záňová, Paľová, Gaborčíková, Leskovjanská, Halušková, Lopušanová.



ďalšie výsledky:

Česko - Libanon 8:0

Kanada - V. Británia 12:0



tabuľka:

1. KANADA 2 2 0 0 0 14:1 6

2. ČESKO 2 2 0 0 0 11:1 6

3. V. BRITÁNIA 2 1 0 0 1 6:13 3

4. SLOVENSKO 2 0 1 0 1 5:6 2

5. USA 2 0 0 1 1 4:6 1

6. LIBANON 2 0 0 0 2 1:14 0