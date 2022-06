Šokujúci koniec Andreja Sekeru? Strach o dieťa mi otvoril oči!

Bývalý slovenský reprezentačný kapitán Andrej Sekera (36) pripúšťa koniec kariéry! Prezradil, čo mu otvorilo oči...

Bývalý slovenský reprezentačný kapitán Andrej Sekera (36) bude v lete v zámorí v pozícii voľného hráča. Vypršal mu dvojročný kontrakt s tímom Dallas Stars s platom 1,5 milióna amerických dolárov na sezónu. V rozhovore pre Denník Šport dokonca pripustil možný koniec kariéry!

„S pokračovaním v kariére je to tak 50 na 50," priznal rodák z Bojníc. „Povedal som si, že uvidíme o dva-tri týždne, keď budem teraz doma s rodinkou, že čo a ako. Som už ale naklonený viac k tomu, že moja kariéra je v závere," dodal skúsený hokejista.

Andrej Sekera má za sebou náročnú sezónu, najmä po psychickej stránke. V Dallase nedostával potrebný priestor, hoci nemal zdravotné problémy, odohral len 32 zápasov. Väčšinu sezóny sledoval spoluhráčov len z tribúny v pozícii zdravého náhradníka. No nie tieto hokejové dôvody ho prinútili zvažovať koniec kariéry...

„Po tom, čo sme si za posledný rok prešli s malým synom, som si povedal, že sú dôležitejšie veci, ako hokej. Rodina je prvoradá a predovšetkým deti. Toto mi viac otvorilo oči," netají obranca s 842 odohranými zápasmi v základnej časti NHL.

Rodák z Bojníc ale pripúšťa ďalší scenár a to návrat do Európy. Na rozdiel od pôsobenia v zámorí by bol bližšie pri svojej rodine a práve to je hlavný dôvod, prečo zvažuje pôsobenie na európskych klziskách.

„Viete čo? Povedal som si, že sa už asi ani do zámoria nebudem hnať, aj keby odtiaľ prišla ponuka. Fakt, dlho som nebol doma. Posledný rok bol pre všetky covidové opatrenia zvláštny. Rodina nemohla veľmi prísť za mnou. Boli tam zákazy a ďalšie veci. Rodičov už nemám najmladších a deťom chýba aj rodina, aj všetko ostatné. Boli sme tam kvázi len ja s manželkou, a potom, keď sa uvoľnili opatrenia, prišla nás pozrieť manželkina sestra, ale okrem toho nikto. S rodinnou pohodou to bolo trošku horšie. Teraz sme doma a vidím, ako deti inklinujú k starým rodičom. Nechcem ich o to oberať," vyhlásil hrdý otec dvoch detí.