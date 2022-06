Pavel Hapal v úlohe Hanckovho obhajcu: Chápe jeho ospravedlnenku v repre!

Cítil sa ako vyvrheľ! Keď sa slovenský futbalista a obranca Sparty Praha Dávid Hancko (24) z posledného reprezentačného zrazu ospravedlnil z osobných dôvodov, tak sa na neho valila kritika zo všetkých strán. Samotný futbalista priznal, že takú odozvu nečakal, ale zároveň je rád, že ho väčšina ľudí podporila a postavila sa za neho. Vrátane bývalého trénera Slovenska Pavla Hapala (52).

Na úvod treba pripomenúť udalosti, ktoré predchádzali kritike slovenského reprezentanta. Futbalista, ktorému koncom mája porodila manželka, bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková syna Adama, sa práve z tohto dôvodu ospravedlnil z júnového reprezentačného zrazu.

„Je to pre mňa komplikácia a trochu aj sklamanie,“ vyjadril sa vtedajší reprezentačný kouč Štefan Tarkovič. Ďalší kritici boli ešte ostrejší. „Ja som hral dva dni po narodení dcérky," prilial olej do ohňa bývalý reprezentant Marek Sapara.

„Nechcem sa už k tomu vracať, ale úprimne priznávam, že som nečakal takú kritickú odozvu. Ale som rád, že sa za mňa postavila väčšina ľudí. Nebolo to moje osobné rozhodnutie, rozoberal som to aj so svojím okolím,“ vyjadril sa pre české médiá Hancko. Medzi tými, ktorí sa postavili na jeho stranu, bol aj bývalý reprezentačný kouč Slovenska Pavel Hapal. „Musím sa ho zastať. Narodilo sa mu dieťa, a to je životná udalosť, ktorú by nikto nemal brať na ľahkú váhu,“ obhajoval obrancu Sparty Hapal. Medzitým si už Hancko zvyká na úlohu otca. „Snažíme sa nájsť nejaký rytmus a mať režim, ale máme z toho veľkú radosť. Malý aj manželka sú v poriadku, tak si to užívame,“ dodal slovenský reprezentant.