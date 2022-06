Obranca Mesík po vyžrebovaní Ukrajincov v boji o ME 2023: Baráž bude mať grády!

V ceste stojí Ukrajina! Ak sa chcú slovenskí futbalisti do 21 rokov kvalifikovať na budúcoročný európsky šampionát do Gruzínska a Rumunska, musia v dvojzápasovom play-off prejsť cez nášho východného suseda.

Utorkový nyonský žreb im prihral súpera, s ktorým sa stretli naposledy vlani v marci na turnaji Antalya Cup. Vďaka lepšiemu finišu ho zdolali 3:2, keď otáčali skóre z 0:2.

Obranca Ivan Mesík (21) priznal, že mu pri žrebe bolo jedno, koho dostaneme, no najmenej si želal Česko. Ukrajinu považuje za súpera, cez ktorého sa dá prejsť na záverečný turnaj.

„Šance sú vyrovnané. Každé mužstvo z druhého miesta konečných tabuliek má kvalitu a dostalo sa do baráže zaslúžene. Ukrajinci ukázali silu, keďže skončili v skupine len tri body za favorizovaným Francúzskom,“ povedal Ivan pre Nový Čas.

Ukrajinská seniorská reprezentácia sa takmer prebojovala na majstrovstvá sveta do Kataru. O prienik na vrcholné podujatie sa v septembri pokúsia jej mladší rovesníci. „Konfrontácií s týmto súperom bolo v minulosti dosť. Priateľských či turnajových. Netreba sa však hrabať v minulosti. Boli to väčšinou vybičované zápasy, v ktorých sa hral fyzický futbal s množstvom súbojov. Aj teraz to bude mať grády. Pamätám si, že súper má v tíme dvoch-troch lídrov, o ktorých sa opiera.“

Bývalý obranca Spartaka Trnava je kmeňovým hráčom dánskeho Nordsjaellandu. Momentálne hosťuje v nórskom klube BK Odds. Z doteraz odohratých 11 zápasov (Eliteserien sa hrá systémom jar - jeseň) zasiahol iba do troch.

„Podmienky v klube sú na výbornej úrovni. Nemôžem povedať jediné krivé slovo. Cítim sa tu dobre. Čakám na výraznejšiu šancu. Verím, že čoskoro príde, keďže nás čakajú aj pohárové zápasy.“ Mužstvo z mesta Skien sa zatiaľ trápi. Je až na 12. mieste. „S tým vládne nespokojnosť, lebo ciele spred sezóny boli oveľa vyššie.“

Mesík už má za sebou aj premiérový pobyt pri seniorskej reprezentácii. Po zranení kapitána Milana Škriniara ho povolal dočasný tréner Samuel Slovák a s tímom cestoval na dva zápasy Ligy národov do Azerbajdžanu i Kazachstanu.

„Bolo to príjemné prekvapenie. Nečakal som to. Našiel som tam super partiu. Chalani ma hneď prijali. O to bola moja adaptácia ľahšia. Po odvolaní trénera síce nepanovala v kabíne najlepšia atmosféra, no pobyt pri áčku bol pre mňa silným zážitkom. Rád by som sa do neho pozrel v budúcnosti častejšie,“ dodal Mesík.

KARIÉRA IVANA MESÍKA (21)

- 2 roky strávil v Spartaku Trnava

- získal s ním majstrovský titul

- v 2020 prestúpil do Nordsjaellandu

- vlani hosťoval v nórskom Stabaeku

- teraz je súčasťou klubu BK Odds

- za SR 21 odohral 15 zápas a dal 1 gól

- v niekoľkých zápasoch bol kapitánom