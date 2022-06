Hokejista Adam Sýkora po návšteve klubov NHL: Až mi spadla sánka!

Sezóna ako z rozprávky! Hokejový útočník Adam Sýkora (17) má za sebou premiérový ročník medzi mužmi. V drese Nitry si zahral vo finále extraligy a ako najmladší slovenský hráč v histórii debutoval v máji na seniorskom svetovom šampionáte. Pred pár dňami absolvoval týždňový pobyt v dvoch tímoch NHL - Arizone a Montreale, kde bol očarený skvelými podmienkami. Začiatkom júla ho čaká draft a pevne verí, že si ho nejaký klub vyberie!

„Mám za sebou zatiaľ najlepší ročník v kariére. Všetko sa to začalo vlani v auguste, keď sme s národným tímom do 18 rokov skončili na skvelom druhom mieste na turnaji Hlinka-Gretzky Cup v Piešťanoch. Bol to výborný odrazový mostík do celej sezóny. Následne som dostal šancu v A-tíme Nitry, kde som sa postupne prepracoval zo štvrtého útoku do druhého. Napokon sme hrali až o titul so Slovanom, s čím nikto nerátal,“ začal hodnotiť sezónu medzi mužmi pre Nový Čas Sýkora.

Je rád za Ramsayho

Čerešničkou na torte bola účasť na májovom seniorskom šampionáte vo Fínsku, kde sa stal Sýkora v 17-ich rokoch najmladším slovenským hráčom v histórii. „Bolo to niečo neskutočné, splnil sa mi veľký sen. Som veľmi rád, že kouč Ramsay nedávno predĺžil kontrakt a bude pokračovať pri slovenskom hokeji. Verím, že si ešte pod ním na nejakom turnaji v budúcnosti zahrám.“

Tréningy a testy

Adam sa pred pár dňami vrátil zo zámoria, kde absolvoval týždňový pobyt v dvoch tímoch NHL.

„Do kempu ma pozvali dva kluby, Arizona i Montreal, a všetko aj hradili. Absolvoval som tam tréningy, testy a viacero rozhovorov. Až mi spadla sánka, keď som videl to zázemie a štadióny,“ pokračoval talentovaný útočník, ktorého už začiatkom júla čaká draft. A je veľmi reálne, že práve Montreal či Arizona siahnu po jeho službách. „Šanca je vysoká, keďže tieto kluby ma pozvali. Ale ak to bude iný tím, tak je mi to jedno. Hlavne, nech si ma niekto vyberie a budem šťastný. Môj tip je taký, že by to mohlo byť v druhom či treťom kole,“ načrtol Sýkora.

Raketu vymenil za hokejku

Sýkora už druhý týždeň naplno trénuje, aby sa čo najlepšie pripravil na nový ročník. Popritom však stíha aj iné športy. „Rád si zahrám tenis, je to vhodný doplnkový šport. Venujem sa mu odmalička, kde som často hrával najmä s otcom,“ dodal.