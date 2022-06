Piqué poriadne nahneval majiteľku baru a prišla pomsta: Odhalila ženu, ktorá nahradila Shakiru?

Odmietol a teraz má na krku ďalší škandál! Španielsky futbalista Gerard Piqué (35) rozhneval majiteľku reštaurácie, pretože odmietol pozdraviť jej malého syna. Rozčúlená matka sa mu potom neváhala pomstiť cez sociálne siete.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zverejnila fotku Piquého s neznámou ženou, ktorá mala nahradiť kolumbijskú speváčku Shakiru. Všetko sa odohralo v hlavnom meste Švédska. Piqué sa v Štokholme dobre bavil v miestnom podniku, ktorý vlastní Katrin Zytomierska. Mediálne známa žena ale neuniesla fakt, že slávny futbalista odmietol pozdraviť jej malého synčeka.

Prišla odplata! Zverejnila jeho fotku s blonďavou ženou. K príspevku napísala, že futbalista FC Barcelona je namyslená primadona. „Počúvaj ma Piqué, ty zúfalec. Pravdepodobne väčšina dievčat na tej párty ťa chcela. Keď som ťa videla ja, jediné na čo som pomyslela, bol môj syn. Len som ťa požiadala, aby si ho pozdravil. Povedal si nie. Prečo? Len preto, že vieš kopať do lopty? To ma neohromí. Mrzí ma, že ti sláva stúpla do hlavy. Ty si chudák,“ tvrdo napísala Katrin.

Snímok bol zhotovený na akcii "Brilliant Minds", kde futbalista reprezentoval svoju firmu Kosmos. Fotografie aj celý príbeh ihneď obleteli celé Španielsko. Španielske noviny sa snažia identifikovať Piquého spoločníčku, ale zatiaľ neúspešne.