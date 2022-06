Ohlasy po zápase s Talianskom: Zlepšená hra, v ofenzíve ale musíme predviesť viac

Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala aj v druhom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy. V utorňajšom stretnutí A-skupiny v Trnave podľahla talianskym rovesníkom 0:1.

hlasy po zápase:

Albert Rusnák st., tréner SR 19: "Vnímam sklamanie, chceli sme to uhrať minimálne na remízu. Chceli sme dať gól, keď nebudeme dávať góly, nemôžeme vyhrávať zápasy.

Pre mňa osobne je to sklamanie z výsledku, keď to porovnám s predchádzajúcim zápasom, v predvedenej hre bolo určité zlepšenie. Celkom solídne sme to zvládli takticky a v defenzíve, ale musíme predviesť viac v ofenzíve."

Dominik Hollý, stredopoliar SR 19: "Zápas sme podľa mňa odohrali celkom dobre. V prvom polčase mali oni nejaké šance, potom nám dali gól po strate lopty. My sme tiež mali nejaké šance, škoda, že sme nedali gól. V druhom polčase sme podľa mňa hrali veľmi dobre, opäť však škoda, že sme nestrelili gól, aby sme aspoň vyrovnali a aby sme tu uhrali aspoň nejaký bodík.

Musím povedať, že je to lepšie ako to, čo sme hrali proti Francúzsku. Chalani hrali veľmi dobre, dúfam, že v ďalšom zápase tento výkon minimálne zopakujeme."

Jakub Luka, obranca SR 19: "Chýbala nám úspešnosť v koncovke. Vypracovali sme si nejaké sľubné šance, ktoré sme, žiaľ, nepremenili. Súper mal možno dve, tri príležitosti, jednu sa mu podarilo premeniť. Nanešťastie pre nás, prehrali sme 0:1."