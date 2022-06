Lobotkov klub je terčom vyšetrovania! Finančná polícia rieši podozrivý prestup

Taliansky futbalový klub SSC Neapol vyšetrujú miestne úrady pre podozrivý prestup Victora Osmihena (23).

Talianska finančná polícia prehľadala kancelárie klubu v meste Castel Volturno a v Ríme, aby zhromaždila dokumenty týkajúce sa Osimhenovho prestupu z Lille v roku 2020 v hodnote 70 miliónov eur, informovala agentúra AFP.

Urobila tak na požiadavku talianskych i francúzskych súdnych orgánov. Kancelárie Lille prehľadali už v máji. Podľa talianskych médií je cieľom vyšetrovania aj majiteľ Neapola Aurelio de Laurentiis.

Talianska futbalová federácia (FIGC) preveruje Osimhenov prestup i desiatky ďalších v rámci vyšetrovania umelého navyšovania transferových hodnôt hráčov, aby si kluby upravili účtovníctvo.

Prestup nigérijského útočníka pritom medzi prípadmi vyčnieva. Výška prestupovej čiastky bola oficiálne 70 miliónov, plus 10 miliónov v bonusoch, no Neapol zaplatil časť z tejto sumy transferom štyroch hráčov do Lille. Boli nimi skúsený brankár Orestis Karnezis a traja mladíci Luigi Liguori, Claudio Manzi a Ciro Palmieri. Taliansky klubu stanovil ich trhovú hodnotu na 20 miliónov eur.

Traja zo spomínaných hráčov pritom za Lille nikdy nehrali a Liguori pred koncom minulého roka pre denník La Repubblica priznal, že vo francúzskom meste nikdy nebol ani len na podpis kontraktu, i keď ho Lille údajne kúpilo za štyri milióny eur.

Tribunál FIGC v apríli po vlastnom vyšetrovaní zbavil viny dokopy 61 ľudí vrátane de Laurentiisa a niekoľkých riaditeľov Juventusu Turín. Obžalovaní sa úspešne ubránili tým, že neexistuje objektívny spôsob, ako stanoviť ceny hráčov, pričom prokurátori založili svoje vlastné hodnotenia na údajoch webu zameraného na futbalové štatistiky a prestupy Transfermarkt.