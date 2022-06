Hromadná streľba v New Yorku! O život prišiel mladý basketbalista († 21)

Darius Lee, ktorý hral za univerzitu v Houstone (HBU), kde ho vyhlásili za športovca roka, bol zastrelený vo štvrti Harlem (New York). Spoluhráči, univerzita a tréneri ho opisujú ako príkladného, milého človeka.

"Toto je niečo, čo nikto nečaká. Ten chlapec nikomu nenadával, nechodil na večierky, nepil. Nikomu nič neurobil. Iba hral PS5 a basketbal," povedal smutný otec Eric.

Tamojšia polícia doposiaľ nevie určiť motív streľby, nikto zatiaľ nebol zatknutý. Streľbu, ktorá sa odohrala v blízkosti domu Dariusovej rodiny, počula aj jeho matka a zažila tie najhoršie chvíle života. Smutnú správu jej onedlho oznámil najlepší kamarát jej syna.

Mladý talent bol blízko k získaniu bakalárskeho titulu. Vo svojom basketbalovom tíme patril k najlepším hráčom, mal najviac bodov aj doskokov.

"Sme zdrvení. Darius bol pozoruhodný mladý muž, ktorý miloval Boha, svoju matku, rodinu, spoluhráčov, priateľov a celú rodinu HBU," povedal tréner Ron Cottrell.

HARLEM SHOOTING UPDATE: The 21-year-old man killed in this morning's #Harlem mass shooting has been identified as Darius Lee, a former #Bronx high school basketball star. - https://t.co/lB56SpvnSp