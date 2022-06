Peter Sagan čaká na rozhodnutie lekárov, stále je prihlásený na spoločný šampionát

Túto správu potvrdil riaditeľ spoločných majstrovstiev Česka a Slovenska v cestnej cyklistike Petr Balog, ktorý pridal aj informáciu, že Peter Sagan (32), ktorý mal tretíkrát za 18 mesiacov pozitívny test na covid, má v Tábore objednaný hotel.

Riaditeľ pretekov, ktoré štartujú vo štvrtok v Kovářove (časovky) a Mladej Vožici (preteky s hromadným štartom), potvrdil absenciu hviezdneho Čecha Zdeňka Štybara, ktorý sa stále necíti fit po prekonanom koronavíruse.

V prípade Petra Sagana bude mať posledné slovo tímový lekár TotalEnergies. Tourminátor mal podľa viacerých zdrojov tri pozitívne testy, čo komplikuje jeho návrat do pelotónu. Diskusie o tom, či bol očkovaný, nik z jeho okolia nerieši. On sám v závere minulého roka potvrdil, že vakcináciu podstúpil v lete 2021. Navyše, ak by nebol očkovaný, nemohol by v máji trénovať v USA!

Žilinčan nedokončil Okolo Švajčiarska a najbližšie hodiny rozhodnú, či bude štartovať aj na domácom šampionáte, aj na Tour. Alebo len na Tour, ktorá štartuje 1. júla v Kodani. Možnosť, že by musel vynechať obe podujatia, si zatiaľ nik nepripúšťa. Ani cyklista, ani jeho tím a ani jeho priaznivci.