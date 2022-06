Bývalý obranca Dušan Tittel odkazuje Milanovi Škriniarovi: Ponuka PSG sa neodmieta!

Blíži sa k Eiffelovke?! Paris St. Germain a Inter Miláno brúsia slovenský futbalový diamant zo všetkých strán. Taliansky vicemajster chce z predaja Milana Škriniara (27) vytrieskať 80 miliónov eur.

Francúzsky šampión na prvý pokus ponúkol o 30 miliónov menej. Inter to zmietol zo stola. Podľa denníka Il Mattino je najnovšie pripravený zvýšiť ponuku na 60 miliónov s bonusmi, čo by mohlo obe strany posunúť k finalizácii dohody, ktorá má byť uzavretá do konca mesiaca.

Inter už netají, že má v pláne predať kapitána slovenskej reprezentácie, ak dostane za neho požadovanú sumu. Podľa talianskych zdrojov by sa uspokojil aj so 70 miliónmi eur. „Je oveľa ťažšie nahradiť útočníka ako obrancu, pretože útočníkov je veľmi málo a vyžadujú si obrovské náklady. Je veľmi pravdepodobné, že obrana bude tým sektorom, z ktorého budeme nútení predávať. Máme obchodný plán a musíme ukončiť prestupové obdobie v pluse,“ vyhlásil športový riaditeľ Interu Giuseppe Marotta pre rozhlasovú stanicu Rai.

Škriniar predbežne súhlasil s prestupom do PSG, ak má na jeho odchode záujem taliansky klub a obe strany dospejú k dohode s podmienkami transferu. Kameňom úrazu je, ako vo väčšine podobných prípadov, výška odstupného. Trojnásobný kráľ slovenských futbalistov Dušan Tittel by uvítal presun rovnako trojnásobného top hráča Slovenska do Paríža. „O Milanovi sa už dlhšie hovorí, že by mohol zamieriť do nejakého veľkého klubu. PSG by znamenal kvalitatívny posun v jeho kariére. Mať za spoluhráčov Messiho, Neymara či Mbappého by bolo veľkou výzvou,“ povedal pre Nový Čas.

K historicky najdrahšiemu transferu nášho futbalistu nechýba veľa. Francúzsky záujemca postupuje takticky. Je zvyknutý, že vždy rozhoduje sila peňazí, ktorých nedostatkom netrpí. „Talianska liga má vysokú úroveň, no ponuky z PSG neprichádzajú pre hráčov často. Milan sa nemá čoho báť. Prestup by bol pre neho zaujímavý aj finančne. Ambície PSG sú vždy len tie najvyššie, čo by bola ďalšia dobrá skúsenosť.“

Paris SG túži konečne preraziť aj na medzinárodnej scéne, kde sa mu stále nedarí vyhrať prestížnu Ligu majstrov. V Škriniarovi vidí spoľahlivú defenzívnu poistku, keďže na opačnej strane ihriska disponuje mega ofenzívnou silou. „Chápem, že tlak na Milana v Paríži by bol väčší ako v Miláne. Bojoval by o svoju pozíciu, hoci ho určite nechcú kúpiť na lavičku. Je však natoľko dobrý futbalista, že by sa presadil aj tam. Bez obáv by patril ku kľúčovým postavám. Nechcem mu radiť, ale takáto ponuka sa neodmieta,“ dodal Tittel.