Spokojný Hamšík v krajine polmesiaca: Ani po „robote“ sa mu z Turecka nechce odísť!?

Dnes už bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (34) sa rozhodol tento rok na odporúčania známych zobrať rodinku na dovolenku do Beleku, mesta v tureckej provincii Antalya.

Môže sa tak zdať, že po tom, čo koncom apríla získal s Trabzonsporom svoj prvý ligový titul v živote, sa krajina polmesiaca pre neho stáva zasľúbeným miestom sveta.

Zisk prvého seniorského majstrovského titulu, ohlásenie nečakaného ukončenia reprezentačnej kariéry a následné utrpenie pri sledovaní výkonov svojich bývalých spoluhráčov v Lige národov, to by dalo zabrať aj tým najostrieľanejším futbalovým jedincom.

Niet teda divu, že si stredopoliar Trabzonsporu potreboval po náročnej sezóne psychicky a fyzicky oddýchnuť. „Marek sa na odporúčanie známych rozhodol tentoraz dovolenkovať v tureckom Beleku. Konečne môže s manželkou a deťmi tráviť viac času. Prežívajú spolu nádherné chvíle,“ povedal pre Nový Čas futbalistov otec Richard Hamšík, ktorý je momentálne tiež na dovolenke v Turecku, ale v inej destinácii.

„Nechcem ich ani veľmi vyrušovať, nech si to užijú. Už čoskoro sa totiž začne príprava na novú sezónu a to už nebudú toľko spolu,. A už sa Marek nebude potiť od horúčav, ktoré tu panujú, ale od driny,“ pokračoval so smiechom futbalistov otec. Aj on sledoval posledné vystúpenia slovenskej reprezentácie v Lige národov a aj udalosti, ktoré ich sprevádzali, ale bližšie ich komentovať nechcel. „Neprináleží mi to. Teraz už bude záležať na novom trénerovi, ako to dá dohromady, aký systém vymyslí bez Marekovej účasti,“ dodal Richard Hamšík.