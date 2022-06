Miroslav Karhan o situácii v našom futbale: Treba zastropovať počet cudzincov!

Má na konte vyše 100 štartov v národnom tíme a na ruke nosil aj kapitánsku pásku. Reč je o bývalom záložníkovi Miroslavovi Karhanovi, ktorý včera oslávil 46. narodeniny. Denníku Nový Čas poskytol rozhovor, v ktorom reagoval aj na aktuálnu situáciu v našom futbale a prezradil aj to, že vo voľnom čase si veľmi rád zahrá tenis.

Čo vravíte na situáciu v slovenskom futbale i odvolanie trénera Štefana Tarkoviča?

- Musím sa priznať, že posledné zápasy nášho výberu v Lige národov som nevidel, pretože som bol v zahraničí. Pre mňa je skôr záhadou, ako sa za posledné mesiace narábalo s pozíciou hlavného trénera Štefana Tarkoviča. Najprv je 11 ľudí vo výkonnom výbore proti koučovi, potom sú všetci za jeho zotrvanie a teraz najnovšie boli zase všetci proti nemu. Takže chybu vidím aj vo vedení futbalového zväzu!

V národnom mužstve skončil kapitán Marek Hamšík. Bol to veľký zásah do tímu?

- Čo sa týka hráčskeho materiálu, tak máme veľké rezervy. V posledných mesiacoch skončilo viacero hráčov a nemáme za nich adekvátnu náhradu. Jednoducho nám chýba generácia.

V čom to je?

- Hlavný problém vidím v domácej lige, kde nevychováme hráčov pre národné mužstvo. Top kluby majú gro futbalistov z cudziny, a to nie je dobré.

Boli by ste za to, aby sa zastropoval počet cudzincov, tak, ako je to v hokejovej lige?

- Áno. Myslím si, že veľa zahraničných hráčov na Slovensku nespĺňa kritériá legionárov. Poviem to s nadhľadom, dobrý cudzinec nebude hrať slovenskú ligu.

Takže nevidíte slovenskú reprezentáciu v budúcnosti ružovo?

- Už dlhšie hovorím, že budeme mať v budúcnosti problém postaviť konkurencieschopný tím. Ako som spomínal, kluby ako Slovan, Trnava by mali vychovávať chalanov pre reprezentáciu, ale nie je to tak.

Pošuškáva sa, že novým kormidelníkom by mal byť Čech Ivan Hašek. Ste zástancom zahraničnej cesty?

- To je ťažká otázka. Ak nemáme slovenského kandidáta, tak potom treba skúsiť hľadať v zahraničí. Ale na druhej strane máme svoju identitu a s tou sa cudzinec na našej lavičke nemusí stotožniť. Česi sú však k nám najbližšie, pri hokeji to fungovalo s trénerom Vůjtekom, takže uvidíme.

Keby ste dostali ponuku od futbalového zväzu pomôcť nášmu futbalu, prijali by ste ju?

- To je hypotetická otázka a myslím si, že k takej ponuke ani nepríde.

Ste nejako angažovaný pri futbale?

- Na jeseň som bol ešte pri mládeži v Nitre, ale momentálne som mimo futbalu.

O vás je známe, že ste veľmi vášnivý tenista. Ako dlho tomuto športu holdujete?

- K tenisu mám veľmi kladný vzťah. Hrával som ho už počas aktívnej kariéry, je to výborný doplnkový šport.

Mali ste aj dilemu v minulosti, či budete hrať profesionálne futbal alebo tenis?

- To asi nie. Možno nejaký talent na tenis mám, ale určite by som futbal za tenis nemenil.