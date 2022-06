Usporiadatelia MS v hokeji 2023 chystajú zmenu v skupinách: V hre je pikantné derby pre Slovensko!

Hokejisti Česka si na MS 2023 (18.-28. mája) pravdepodobne vymenia skupinu s USA a šampionát odštartujú zápasmi v Rige.

Organizátori sa rozhodli využiť možnosť jednej zmeny v zložení skupín, keďže predpokladajú, že český tím pritiahne v Rige viac fanúšikov. Informovala o tom stránka sport.cz s odvolaním sa na manažéra českého mužstva Jana Černého.

Česi mali pôvodne začať MS skupinovými zápasmi v Tampere rovnako ako na tento rok. "Pred niekoľkými dňami sme dostali správu od organizačného výboru MS 2023, že je pripravený presun Česka do B-skupiny v Rige výmenou za USA. V zásade nie sme proti. Odsúhlasiť to ešte musí Rada IIHF, ktorá o tom zatiaľ nerokovala. Možno aj preto zatiaľ nie je zverejnený detailný program šampionátu," citoval Černého sport.cz.

Česi by sa v prípade presunu do rižskej B-skupiny stretli so Slovenskom, narazili by aj na Kanadu, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nórsko, Kazachstan a Slovinsko.

Zloženie základných skupín MS 2023 po predpokladanej výmene Česka a USA:

A-skupina (Tampere): Fínsko, Švédsko, USA, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Maďarsko

B-skupina (Riga): Kanada, Česko, Švajčiarsko, Slovensko, Lotyšsko, Nórsko, Kazachstan, Slovinsko