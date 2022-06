Senegalský futbalista Sadio Mane (30) v utorok priletel súkromným lietadlom do Mníchova, kde by mal skompletizovať prestup z FC Liverpool do Bayernu.

V bavorskej metropole ho ešte čaká lekárska prehliadka. Mane podpíše s Bayernom trojročný kontrakt. Prestupová čiastka má hodnotu 32 miliónov eur, ďalších deväť miliónov tvoria bonusy. Tridsaťročný útočník, ktorý za šesť rokov v Liverpoole získal všetky významné trofeje, by mal v Bayerne nahradiť Roberta Lewandovského. Poľský kanonier prejavil záujem z klubu odísť. Ak všetko pôjde podľa plánu, Maneho by mali oficiálne ako novú posilu predstaviť v piatok, informovala agentúra DPA.