Mike Tyson ohlásil veľkolepý návrat! Legendu boxu vyzve o 30 rokov mladší súper

Absolútna legenda sveta boxu Mike Tyson (55) má blízko k ďalšiemu návratu do ringu. Vyzerá to tak, že táto myšlienka sa páči aj jeho súperovi a sledovaný zápas by sa mal uskutočniť ešte v tomto kalendárnom roku.

Tyson neboxoval od novembra 2020, keď sa v exhibičnom zápase stretol s ďalšou boxerskou ikonou Royom Jonesom Juniorom. Ďalším protivníkom úspešného boxera by mal byť Jake Paul (25), ktorý súhlasil, že sa v ringu stretne s boxerskou legendou.

"Železný" Mike naznačil, že by mohol mať záujem o tento zápas, ale pod jednou podmienkou - päťdesiatpäťročný boxer trvá na tom, že k prípadnému súboju musí dôjsť ešte tento rok.

Na otázku, či by sa s Paulom stretol, odpovedal:

"Mohlo by to byť veľmi zaujímavé. Nikdy som to nebral vážne, ale áno, mohlo by to byť naozaj zaujímavé. Všetko je možné. Ale musí sa to stať tento rok. Musí sa to proste stať tento rok."

Zdá sa, že Paul je naklonený zápasu s Tysonom, keď na Twitteri vyjadril svoju náklonnosť k tomu, aby sa tento zápas stal skutočnosťou.

"Ďakujem veľkému Mikeovi Tysonovi za rešpekt a príležitosť. Tento rok to uskutočníme," napísal na Twitteri spolu s videom, na ktorom Tyson hovorí o možnom strete.

Nie je to prvýkrát, čo sa hovorí o súboji Tyson vs. Paul. Boxerská legenda však vtedy túto možnosť nebrala vážne, no teraz sa Tyson zamyslel.

"Páči sa mi to. Znie to dobre. Poďme do toho, Jake. Bože, nebolo by to super?," dodal Tyson.