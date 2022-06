Covid devastuje po mužskom Okolo Švajčiarska aj ten ženský, ktorý začal v sobotu: Stihne Tour tretíkrát pozitívny Sagan?

Covid je späť vo svete športu a s ním aj strach z neho! Ten majú nielen organizátori podujatí, ale predovšetkým samotní športovci, ktorí si nechcú pripustiť, aby zasa vyšla ich tvrdá tréningová drina navnivoč.

Platí to aj pre trojnásobného cyklistického majstra sveta Petra Sagana (32), ktorý svoje prvé veľké podujatie po dlhom čase nedokončil. Na Okolo Švajčiarska mal tretí raz za posledných 18 mesiacov pozitívny test na koronavírus.

Pozitívne mal rodák zo Žiliny nie jeden, ale dokonca dva testy, ktoré mu robil tímový lekár TotalEnergies a nedokončil záverečnú etapu 85. ročníka pretekov Okolo Švajčiarska, kde našťastie predtým splnil svoj cieľ na podujatí: vybojoval svoje prvé víťazstvo v tejto sezóne aj v drese francúzskeho tímu TotalEnergies.

Bez príznakov

„Cítim sa dobre, no podľa pravidiel musím opustiť preteky. Je to trpké, ale je to tak,“ napísal na sociálnych sieťach Tourminátor, ktorý netajil prekvapenie z faktu, že si ho covid opäť našiel. Ešte viac prekvapený bol touto správou športový riaditeľ Saganovho francúzskeho zoskupenia Ján Valach, ktorý do kamier RTVS povedal: „Testoval sa celý tím a Peter vyšiel pozitívny. Je to pre nás novinka, ale nie sme v tom sami, je v tom väčšina pretekárov a väčšina tímov. Tieto veci neovplyvníte. Treba myslieť pozitívne, a čo najrýchlejšie sa ďalej posúvať do pretekového programu.“

Všetko pre Tour

Nedokázal však jednoznačne povedať, či bude Sagan stopercentne pripravený na blížiacu sa Tour de France, na ktorej by sa mal predstaviť jedenásty raz a kde sedemkrát ovládol bodovaciu súťaž.

Ani to, či ešte predtým absolvuje spoločný česko-slovenský šampionát, kde je v Mladej Voženici a Kovářove jeho disciplína na programe v nedeľu 26. júna. „Urobíme všetko pre to, aby bol Peter v poriadku. Musel by som byť jasnovidec, aby som mohol povedať, ako to dopadne. Natrénované bolo, malo to správny smer. Spravíme maximum, aby bol v pohode a aby na Tour de France ukázal, čo v ňom je,“ dodal ešte Valach s tým, že sa Žilinčanov stav neskomplikuje a bude štartovať aj na domácom šampionáte, aj na Tour, ktorá štartuje o dvanásť dní v hlavnom meste Dánska - Kodani.

Už aj medzi ženami

Organizátori Tour de Suisse sú tiež sklamaní. Tak sa tešili na tradičnú generálku na „Veľkú Tour“! Žičilo im počasie, divácka priazeň, iba s návratom koronavírusu vo svojom scenári nerátali! S povinným testovaním sa zmierili, ale rozhodne nečakali, že zo 153 pretekárov na štarte dôjde do cieľa len 76! Hneď sa vynorili otázky, či budú opäť obmedzenia? Ak áno, aké? Budú sa znovu nosiť masky?

Odpovede na tieto otázky začali okamžite hľadať aj organizátori Tour de France, ktorých táto devastácia pelotónu riadne vystrašila. A zdá sa však, že covid ďalej devastuje cyklistický pelotón. Veď na ženským pretekoch Okolo Švajčiarska, ktoré sa začali v sobotu, už odstúpili dva tímy!

Peter v roku 2022

Toto odjazdil:

26. 2.: Omloop Het Nieuwsblad 98. miesto

7. 3. – 13.3.: Tirreno – Adriatico nedokončil

16. 3. : Miláno – Turín 5. miesto

19. 3.: Miláno – San Remo 92. miesto

25. 3.: E3 SaxoBank Classic 68. miesto

27. 3.: Gent – Wevelgem nedokončil

12. 6. – 19. 6.: Okolo Švajčiarsko nedokončil

Najbližší program

26. 6.: MM Česka a Slovenska Mladá Vožice a Kovářov

1. 7. – 24. 7.: Tour de France