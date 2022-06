Na prvý bod malý Schumi stále čaká: Po skvelej kvalifikácii ho na VC Kanady zradilo auto

Čakanie na prvý bod trvá! Mick Schumacher (23), syn sedemnásobného majstra sveta Michaela Schumachera (53), bol na VC Kanady v hre o najmenej šesť bodov.

Lenže v 20. kole skončil pre technický problém, a to ho po najlepšom kvalifikačnom výsledku v kariére(6. miesto) riadne hnevalo. Jeho prvá reakcia v tímovom rádiu musela byť vypípaná, a potom zhrnul pilot Haasu svoje sklamanie do týchto slušných slov: „Cítim sa, ako keby sme urobili zákusok, ale nedali sme naň polevu!“

Mickovo prekliatie pokračuje! V deviatej zákrute 20. kola viditeľne spomalil, a nakoniec musel odstaviť svoj Haas s technickým problémom. Pravdepodobne ide o problém s pohonnou jednotkou, tvrdil jeho tím. Pre Micka je to naozaj trpké - pretože dovtedy to s ním vyzeralo tak dobre...

V skvelej kvalifikácii si zabezpečil 6. miesto na štartovom rošte, v priebehu nedeľných pretekov jazdil na siedmej priečke, za čo by bolo šesť majstrovských bodov. Jeho tímový inžinier Gary Gannon mu do vysielačky povedal:

„Prepáč, kamarát. Bol si v kurze.“ Mickovou odpoveďou bolo dlhé pípanie, keďže seriál F1 cenzuruje nadávky jazdcov v rádiu.

Niečo na pípanie určite vyhŕklo aj z jeho mamy Corinny (53), ktorá po sobotnej kvalifikácii dlho objímala svojho syna v paddocku amerického tímu, kde žiarila šťastím. Určite nik viac neželá konečne prvý bod svojmu Mickovi ako mama! Ona a aj samotný pilot cítia rastúci tlak na Micka a kritiku pre príliš veľa nehôd a kolísavé výkony.

„Dúfal som vo viac. Pre mňa a tím. Stále verím, že sa všetko obráti. Keď to dokázal môj otec, dokážem to aj ja,“ vyhlásil pre portál bild.de syn legendárneho sedemnásobného majstra sveta, ktorému sa určite dostali do uší chýry, že vedenie jeho tímu na čele s Güntherom Steinerom pomaly stráca trpezlivosť s ním, a že už našlo jeho nástupcu, ktorým by sa mal stať o päť rokov starší Antonio Giovinazzi, ktorý v seriáli efjednotky jazdil, a to v rokoch 2019 - 2021 a v súčasnosti preteká v seriáli Formula E.

Mickova špecialita

Syn nemeckého klasika Michaela Schumachera je tiež závislý na rýchlosti! Pilot tímu Haas to zatiaľ predvádza na rozbitých monopostoch, ale aj vo veľkých problémoch na trati.

Tie zažil hneď dva, a to v Džidde, a potom v Monte Carle, kde monopost rozlomil na dve časti, pohľad na vrak bol hororový!