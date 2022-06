Prestup Škriniara do Paris SG je na spadnutie: Za deň by zarobil poriadny balík

Jednou nohou v Paríži! Prestup obrancu milánskeho Interu Milana Škriniara (27) do Paris St. Germain je podľa talianskych i francúzskych médií vo finálnej fáze.

Klub z Parku princov bojuje o kapitána našej reprezentácie zubami-nechtami. Jeho prioritou je kúpiť špičkového stopéra, ktorý by pomohol mužstvu konečne preraziť v Lige majstrov. Francúzsky šampión vidí v Slovákovi garanciu defenzívnej kvality.

Luis Campos, nový športový riaditeľ Paris St. Germain, je neoblomný. Stoj čo stoj chce obliecť Škriniara do parížskeho dresu. Ako informuje fcinter1908.it a iné talianske portály, PSG zvýšil cez víkend finančnú ponuku pre hráča. Rodák zo Žiaru nad Hronom by mohol podľa nich pri kontrakte na päť sezón zarábať ročne 9,2 milióna eur. To je viac ako dvojnásobok toho, čo dostával v Interi.

Milánsky klub je pripravený predať jedného zo svojich najdrahších hráčov, aby sa zmestil do tzv. finančného fair-play a jeho výdavky v bežnom futbalovom roku nepresiahli príjmy. Inter dal najavo, že si Škriniara cení na 80 miliónov eur. Parížania zareagovali návrhom o 30 miliónov nižším, ale neuspeli. V najbližších dňoch sa chystajú zvýšiť ponuku, čo by mohol taliansky vicemajster akceptovať.

„Priamy kontakt medzi oboma klubmi sa očakáva začiatkom tohto týždňa. Parížania zdvihnú ponuku, aby presvedčili Inter. So 70 miliónmi eur by sa mohol obchod uzavrieť. Škriniar je blízko PSG,“ napísal inter1908.it. Slovenský reprezentant nikdy nepovedal, že chce z Milána odísť. Jeho puto s terajším zamestnávateľom je veľmi pevné. Plánom talianskeho vicemajstra nebolo obetovať práve nášho hráča, no tlak jedného z ekonomicky najsilnejších futbalových klubov sveta je enormný.

Peniaze získané za predaj Škriniara by Inter investoval do príchodov nových hráčov. Hovorí sa o príchode Argentínčana Dybalu z Juventusu Turín. V hre je vraj návrat belgického kanoniera Lukakua z londýnskej Chelsea, ktorý má prísť na hosťovanie. Nerazzurri uvažujú aj o angažovaní obranného tandemu Bremer - Milinkovič. „Je to len otázka času. Odchádzam z Turína,“ vyhlásil pre ESPN brazílsky stopér Bremer s trhovou hodnotou 35 miliónov eur.

ČO BY HO ČAKALO V PSG?

9 200 000 € ročne

766 000 € mesačne

192 000 € týždenne

27 000 € denne

1 140 € za hodinu

19 € za minútu

0,30 € za sekundu

KOĽKO BERÚ ROČNE HVIEZDY PSG?

1. Neymar 49 000 000 €

2. Lionel Messi 40 000 000 €

3. Kylian Mbappé 26 500 000 €

Zdroj: L‘Equipe

Prečo ho chce PSG získať?

- kúpa kvalitného stopéra má prioritu

- je v ideálnom futbalovom veku

- urobil veľký výkonnostný pokrok

- je pripravený čeliť top útočníkom

- presvedčil v LM proti Realu i Liverpoolu