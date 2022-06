Dušan Galis o možnom príchode Kucku: Keď príde do Slovana, bude ikona

Jeho prestup je na spadnutie. V slovenských futbalových kuloároch sa momentálne najviac hovorí o hľadaní nového reprezentačného trénera, ale aj o možnom príchode Juraja Kucku (35) do Slovana Bratislava.

Nový Čas zisťoval u bývalých hráčov a trénerov belasých, či by príchod reprezentačného stredopoliara pomohol klubu naplniť jeho ciele, ktorými sú obhajoba titulu, ale najmä úspech v pohárovej Európe.

O tom, že by sa Kucka po skončení svojho angažmánu vo Watforde rád vrátil na Slovensko, sa už vie niekoľko dní a pre Nový Čas to priznal aj jeho agent Karol Csontó.

„Môžem potvrdiť, že Juraj má ponuku zo Slovana, ale aj iné. V priebehu tohto týždňa by malo byť jasné, kde bude pôsobiť,“ vyjadril sa agent.

O tom, že medzi oboma stranami prebiehajú rokovania, potvrdil aj zdroj z prostredia klubu. „Je to hráč, o ktorom sme si istí, že by nám pomohol v pohárovej Európe.“

To isté si myslí aj Dušan Galis, ktorý v minulosti viedol reprezentáciu. „Konečne tam bude vodcovský typ, ktorý strhne ostatných. Bude medzi nimi ikona,“ vyslovil svoj názor.

Príchod Kucku do Slovana by privítal aj Tibor Jančula, ktorý v minulosti tiež hájil farby belasých. „Kucka je už dlhodobo jedným z najlepších hráčov Slovenska, čo dokázal tým, v akých kluboch hrával. Slovan potrebuje skúseného hráča, aby sa hlavne v pohároch niekde posunul. A Kucka by z tej pozície, na ktorej hráva, mohol určite pomôcť,“ myslí si Jančula.

Ďalší bývalý hráč Slovana Vladimír Kinder sa domnieva, že jeho príchod by oživil ligu rovnako ako návraty Weissa mladšieho a Škrtela. „Smerom k Európe by bol tiež posila, mal by pred koncom kariéry obrovskú motiváciu ešte niečo dosiahnuť,“ dodal Kinder.