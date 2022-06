Senzačná olympijská víťazka v tenise Mónica Puigová: Po štyroch operáciách končí

Povedala si dosť! Po troch rokoch bojov s vleklými zraneniami lakťa a ramena, ktoré si vyžiadali štyri operačné zákroky si senzačná olympijská víťazka z Ria de Janeiro 2016 Portoričanka Mónica Puigová povedala v 28 rokoch dosť.

Presnejšie telo si povedalo dosť! Aj preto sympatická športovkyňa po oznámení, že už na profesionálnom okruhu už žiaden zápas neodohrá, na svojom instagramovom účte pridala tieto slová: „Nie je to lúčenie, čoskoro sa uvidíme. Tenis bol 28 rokov konštantou môjho života. Dal mi tie najvzrušujúcejšie a najpamätnejšie zážitky, ktoré by som bez neho nezažila. Po troch rokoch boja so zraneniami som došla k záveru, že ďalej to už nepôjde.“

Pôvabná Portoričanka, ktorá je doma národnou hrdinkou, bude pôsobiť ako športová komentátorka a expertka. „V tenisovom svete budem stále aktívna ako členka rodiny ESPN. Budem sa venovať aj iným športom, ktoré ma nadchli,“ pokračovala Mónica, ktorá sa chce tiež venovať tenisovým nádejám.

Rodáčka zo San Juanu bola najvyššie na 27. mieste rebrička, vyhrala len jeden antukový titul, ale pred šiestimi rokmi šokovala svet svojim olympijským triumfom, keď postupne zdolala Hercogovú, Pavľučenkovú, Muguruzaovú, Siegemundovú, Kvitovú a Kerberovú.