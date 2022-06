Kanadský brankár Peters podpísal nový kontrakt: Z Bratislavy sa sťahuje pod Tatry

Kanadský hokejový brankár Anthony Peters (31) sa v rámci najvyššej slovenskej súťaže sťahuje z majstrovského Slovana Bratislava do HK Poprad. Vedenie "kamzíkov" v pondelok na klubovej webstránke potvrdilo, že sa dohodlo s brankárom na zmluve.

Peters sa stane tretím zámorským brankárom, ktorý pôsobil pod Tatrami. "Hneď ako sa skončila sezóna, vrátil som sa domov do Kanady. Tam som sa spojil s mojím agentom, ktorý mi oznámil, že Poprad má o mňa záujem. V Poprade som odohral jeden zápas a ihneď sa mi zapáčil štadión a atmosféra. Potom sme si prešli detaily s trénermi a manažmentom a oslovila ma ich myšlienka postaviť víťazný tím, ktorý by mal šancu zabojovať o titul. Hneď som vedel, že je to projekt, ktorého súčasťou som sa túžil stať," uviedol Peters pre web popradského klubu.

"Referencie o klube som nepotreboval, keďže som klub videl na vlastné oči. Ako som už spomínal, štadión vyzerá skvelo a fanúšikovia sú úžasní. To je perfektná kombinácia na úspech. Už sa nemôžem dočkať, kedy sa pridám k tejto komunite."

Kanaďan v minulej sezóne získal svoj prvý titul na klubovej úrovni, keď pomohol k majstrovskej trofeji bratislavskému Slovanu. Na tento úspech by rád nadviazal v Poprade: "To, že sa nám so Slovanom podarilo získať v minulej sezóne titul, bude mať navždy v mojom srdci špeciálne miesto. Keď si predstavím, že by som ho vedel vyhrať znova, o to väčšiu motiváciu cítim."

Peters prešiel v zámorí postupne od juniorských súťaží, cez univerzitnú ligu CIS až po pôsobenie v nižších súťažiach AHL a ECHL. Po sezóne 2018/2019 sa vybral do Európy, keď odchytal najprv ročník v nemeckom tíme Iserlohn Roosters. Následne pôsobil vo švédskom druholigovom mužstve MODO. V nedávno skončenej sezóne chytal v ICE Hockey League za Graz, odkiaľ prišiel do Slovana. V ňom zaznamenal 95,4-percentnú úspešnosť zásahov v piatich zápasoch základnej časti a 91,6-percentnú úspešnosť počas 12 duelov v play off.

"Po minulej sezóne sme vedeli, že potrebujeme posilniť brankársky post. Petersa sme videli naživo odchytať niekoľko zápasov. So Slovanom vyhral titul a je veľmi kvalitný brankár. Veríme, že svojimi zákrokmi dodá tímu sebaistotu, ponúkne divákom kvalitné zásahy a bude nás hnať za výhrami. Verím, že to bude pre nás platná posila," uviedol na adresu Petersa riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.