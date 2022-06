Extraligy bez najväčších hviezd? Chúpeková ide do Vítkovíc, Kvasnica rieši ponuky

Florbal je mladé športové odvetvie s obrovským potenciálom. Najväčšie hviezdy domácich extralíg presne spĺňajú takúto charakteristiku. Laura Chúpeková aj Tomáš Kvasnica majú ešte len 19 rokov!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Chúpekovú i Kvasnicu vyhlásili za MVP uplynulého ročníka Hyundai extraligy žien, respektíve betRing extraligy mužov na premiérovom florbalovom gala v Kysuckom Novom Meste. V prípade hráčky s bilanciou 64 kanadských bodov za 41 gólov a 23 asistencií sa to udialo doslova na jej domácej pôde. Zodpovedal tomu aplauz od fanklubu pri dekorovaní.

NEROZMAZALA SI MEJKAP

„Ten nadšený hukot ma príjemne sprevádzal cestou na pódium a dojal. V duchu som si vravela, že mám dobrý mejkap, tak nemôžem púšťať slzičky,“ s úsmevom vyhlásila Chúpeková. S odnášaním ocenení jej museli pomôcť, hoci to domov mala len tri minútky. Získala totiž ešte aj honor najlepšej strelkyne ligy a top juniorky U-19.

„Kysucké Nové Mesto mi dalo, koľko mohlo. Otvárajú sa mi však nové možnosti vrátane študijných. Moje florbalové nohy mieria do Vítkovíc. Dúfam, že sa mi tam bude dariť ako doteraz na Slovensku,“ prezradila Chúpeková, ktorá v seniorskej reprezentácii debutovala už ako 16-ročná a odvtedy sústavne dokazuje, že rozruch okolo jej talentu nebol prehnaný.

RAZ SA MOŽNO VRÁTI

Ako je známe už od mája, do 1. SC Tempish Vítkovice smeruje aj slovenská Florbalistka sezóny 2021/2022 Michaela Šponiarová, ktorá dosiaľ hrala za švédsky klub Täby FC. Florbalista sezóny Michal Dudovič je hráčom švajčiarskeho SV Wiler Ersigen.

Skončený súťažný ročník označila Chúpeková za svoj najpamätnejší: „Bol pre mňa famózny a plný neskutočného florbalu v seniorskej i juniorskej reprezentácii aj klube. Získala som veľa nových skúseností. Som vďačná aj za tretie miesto v lige, ale netajím, že sme chceli ísť vyššie. Záver semifinálovej série proti Pruskému som prežívala veľmi emotívne: už som totiž vedela, že je to môj posledný zápas za Kysucké Nové Mesto. O to viac som túžila doviesť náš MKŠS FBK k titulu. Žiaľ, nepodarilo sa. Možno sa sem raz vrátim, keď budem staršia, a hádam to dopadne lepšie.“

NÁSKOK 25 BODOV!

Zmenu dresu práve v tomto období nevylúčil ani Tomáš Kvasnica: „Áno, ponuky boli, ale ešte nechcem prezrádzať, kam to bude a či vôbec.“

Kvasnica ako ťahúň majstrovského ŠK 1. FBC Florbal Trenčín doslova ovládol štatistiky. Zásluhou 52 gólov a 44 asistencií atakoval stovku bodov a triumfoval vo všetkých troch hodnotených kategóriách! Druhý Martin Kátlovský nazbieral 71 bodov.

Trenčanom síce prisúdili titul aj za prvú „covidovú“ sezónu 2019/2020, vtedy sa však nehrala nadstavbová časť. V play-off sa presadili prvý raz od ročníka 2012/2013.

„Naša motivácia bola obrovská a myslím si, že titul je v správnych rukách. Teší ma, že sme ho dobyli, individuálne ocenenia sú len bonusom. Dúfam, že v takýchto výkonoch budem pokračovať,“ skonštatoval Tomáš Kvasnica, pri anketovom bilancovaní logicky aj najlepší slovenský junior do 19 rokov.

MÁJOVÉ POVZBUDENIE

Mužskú seniorskú reprezentáciu – na rozdiel od ženskej – tento rok čakajú majstrovstvá sveta. Na novembrový šampionát do Švajčiarska sa v máji kvalifikovala v talianskom Celane. Na záver – už s istotou miestenky – dokonca premiérovo v histórii zdolala Čechov, tretích v renkingu IFF!

„Chceme ísť z ôsmeho miesta vo svetovom rebríčku krajín nahor. Osobne som pripravený na túto výzvu a urobím pre jej splnenie maximum,“ deklaroval Kvasnica, ktorý letá počas dvoch pandémiou zruinovaných sezón poctivo trávil v posilňovni. Výsledkom je nechytateľná strela švihom, pre ktorú sa stal postrachom brankárov nielen v lige.